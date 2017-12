Trump saborea su primera gran victoria legislativa, la reforma fiscal

Donald Trump tiene lo que quería y empezaba a necesitar: una gran victoria legislativa que presentar en su primer año como presidente de Estados Unidos. Este miércoles, tras una votación de madrugada en el Senado y la repetición por cuestiones burocráticas de un voto en la Cámara baja, el Congreso de Estados Unidos ha dado luz verde a una reforma fiscal tan ambiciosa como controvertida. Y aunque aún quedan trámites que superar para que Trump pueda estampar su firma en la Ley de Empleos y Recortes de Impuestos, el espíritu de celebración se ha desatado en la Casa Blanca.

El presidente, en declaraciones antes de una reunión con su Gabinete, ha hablado de “una victoria histórica para el pueblo americano” y de “un increíble regalo de Navidad para americanos que trabajan duro”. Ha tuiteado con el mismo entusiasmo con el que ha regado un comunicado oficial, en el que se podía leer: “Estamos poniendo un propulsor en el motor de nuestra economía. América vuelve a ganar y crecemos como nunca antes. Hay un gran espíritu de optimismo extendiéndose por nuestra tierra”.

We are delivering HISTORIC TAX RELIEF for the American people!#TaxCutsandJobsAct pic.twitter.com/lLgATrCh5o