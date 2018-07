Polémica por la implantación de religión islámica en la provincia

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

CON LO QUE LE COCSTO AL CID ECHAR A LOS MUSULMANES DEL PAIS Y AHORA ESTO, SI QUIEREN CLASES DE ISLAM QUE VAYAN A UNA MEZQUITA EN SUS RATOS LIBRES, PERO EN UN COLEGIO NO ES SITIO PARA CREAR ODIO CON LAS RELIGIONES, SI TODAS SOMOS IGUALES, Y TENEMOS LOS MISMOS DERECHOS QUE PONGAN TODAS LAS RELIGIONES, O MEJOR NINGUNA, QUE SERIA LO MAS LOGICO, NO LES PARECE CEREBRITOS, Y OTRA COSA SEÑORES POLITICOS NO CREEN QUE SE TENDRIAN QUE VOTAR EN UN REFERENDUM ESTAS CUESTIONES Y OTRAS MAS, Y QUE EL PUEBLO DECIDA,