Los nuevos focos de mosquitos, localizados en fincas privadas

La empresa encargada del tratamiento de plagas de Nules recibió el miércoles por la tarde hasta 17 avisos por presencia anormal de mosquitos en la zona comprendida entre la playa de Les Marines, y el cámping. Tras acudir a revisar el área afectada, comprobaron que los focos «están localizados en su totalidad en parcelas privadas», explica el concejal de Sanidad, Antoni Romero.

Él mismo, acompañado por el responsable de la empresa de control de plagas que se encarga de realizar los tratamientos, tanto preventivos como de choque, acudieron al área en la que se concentraban las incidencias y pudieron comprobar que, donde habitualmente se producen los problemas, la finca del Pou, «está seca y no hay mosquitos», lo que demostraría el buen resultado de las intervenciones que se hicieron semanas atrás para controlar el repunte en el municipio.

En este caso, según el portavoz de Lokímica, «se trata de la variedad común, que permanece escondida durante gran parte del día entre la vegetación de las parcelas abandonadas y sale entre las 6.00 y las 8.00 horas, y de 20.00 a 22.00 horas, para alimentarse», cuando los vecinos reciben los molestos picotazos. Durante el resto del día «no se ven».

El principal problema con el que se encuentran especialistas y Ayuntamiento es que no pueden «acceder a las propiedades privadas» y, por lo tanto, no pueden intervenir. Los vecinos manifiestan su enfado «porque parece que no se está haciendo nada, cuando se hace todo lo posible», asegura Romero, quien, junto al técnico de la empresa, se dedicó durante la mañana de ayer a recorrer la zona afectada para buscar posibles focos en áreas públicas.

«Estamos realizando numerosas acciones para concienciar a los propietarios de las parcelas abandonadas, pero no está surtiendo efecto», asegura Romero, de ahí que se haya encargado a la Unidad Rural de la Policía Local localizar a los responsables.