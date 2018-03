L’alumnat del Curs de Captació i Tractament de l’Aigua de la Càtedra Facsa de la Universitat Jaume I de Castelló ha visitat algunes de les instal·lacions que l’empresa de Gimeno Servicis gestiona a la província. D’una banda, els estudiants han recorregut la planta potabilitzadora per osmosi inversa ubicada a Borriana. A més, també han tingut l’oportunitat de conéixer de prop el Centre de Telecontrol de Facsa, que permet supervisar de forma centralitzada i en temps real les instal·lacions hídriques, a més de controlar més de 6.000 paràmetres relacionats amb la qualitat de l’aigua i el seu subministrament òptim.

NOU CURS / La visita a estes instal·lacions és una de les activitats incloses en el programa del nou curs, que va arrancar el 29 de gener i que permet als assistents obtindre formació —teòrica i pràctica— especialitzada relacionada amb la gestió dels recursos hídrics, el cicle integral de l’aigua, els aqüífers i la hidrologia en general, a més d’abordar algunes de les problemàtiques associades al sector, com la contaminació o la salinitat.

El curs, a què assistixen tant professionals com estudiants d’últim curs universitari, també remarca en les tècniques de tractament que s’utilitzen perquè l’aigua puga ser destinada al consum humà, com el disseny i els equipaments que s’utilitzen per a la captació en pous.