Amplien el termini per participar en el concurs Una ullada al Millars

El 22 de maig acaba el termini per a presentar-se al IV concurs de fotografia titulat Una ullada al Millars que es posa en marxa amb l’objectiu de promocionar entre la ciutadania els valors ecològics, socials, paisatgístics i culturals del Paisatge Protegit de la Desembocadura, un paratge fluvial protegit únic al territori castellonenc.

El Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars, format pels ajuntaments d’Almassora, Borriana, Vila-real, la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana, proposa tres categories en este certamen com són fotografia paisatgística, històrica i crítica. Cadascuna d’estes inclou un premi de 200 euros i un diploma.

CARACTERÍSTIQUES / La participació este any és d’àmbit nacional i està oberta a tots els fotògrafs, aficionats o professionals, de la geografia espanyola. Els concursants poden presentar fins el dia 22 un màxim de tres fotografies. No es podrà presentar, però, una mateixa fotografia en diferents seccions. Estes podran ser en blanc i negre, color o qualsevol altra tècnica fotogràfica. Un requisit important és que cadascuna de les obres es presentarà amb una indicació precisa del lloc del Paisatge Protegit on ha sigut presa. Totes han de ser originals i inèdites i no hauran estat premiades en altres concursos o certàmens fotogràfics.

UN LLOC ÚNIC / El riu Millars és el curs fluvial més important de la província de Castelló; naix a 1.600 metres d’altitud a la província de Terol i desemboca a la mar Mediterrània, entre els termes municipals d’Almassora i Borriana. Aquest tram final forma un delta de tres braços i dos alters, conegut com les Goles, una zona humida que destaca per la seua biodiversitat, especialment l’avifauna que acull.

Estos valors naturals justifiquen que l’espai natural estiga inclós a la Xarxa europea Natura 2000, protegit com a ZEPA (Zona d’Especial Protecció d’Aus) i LIC (Lloc d’Interés Comunitari) i també reconegut com a Zona Humida i Refugi de Caça. La Generalitat Valenciana va protegir finalment l’espai natural mitjançant la declaració de Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars, realitzada el 15 d’abril de 2005.

El paisatge protegit abasta una extensió de 424 hectàries, que comprenen el llit del riu i algunes zones riberenques dels municipis d’Almassora, Borriana i Vila- real, des del pont de la carretera CV-10 fins a la desembocadura al mar.