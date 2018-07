El cicle Castelló en Ruta oferix una ruta acuàtica pel Villahermosa

El proper 15 de juliol, la Fundació Caixa Castelló, a través del cicle Castelló en Ruta, oferix la possibilitat de recórrer el riu Villahermosa. Es tracta d’una excursió aquàtica i aventurera en què els participants —el termini per inscriure’s finalitza el dia 13— coneixeran la llegenda de la princesa de la Girava.

El recorregut es farà per dins de l’aigua, per la qual cosa convé una certa destresa per a desplaçar-se pel llit del riu, perquè encara que només hi ha un pas amb una certa dificultat, cal tindre en compte que el fons està ple de cudols, de vegades esvarosos. Així, és necessari que els participants sàpien nadar o porten jupetins salvavides.

Des del punt de trobada —en Ludiente, al bar-restaurant Solsona, a l’entrada de la localitat— la primera destinació serà el toll coneguda com la Presa, lloc de bany de veïns i visitants. Des d’allí, es remuntarà el riu en busca dels millors racons de l’excursió. Amb esta activitat, es posa en valor el riu Villahermosa, el patrimoni històric i natural de Ludiente, les sèquies i assuts, hortes i zones per al bany, així com l’arquitectura de pedra en sec, a més de la flora i fauna de l’interior castellonenc que gràcies a la campanya Castelló en Ruta la Fundació Caixa Castelló sempre ha revaloritzat.

Natura, ecoturisme, cultura... Per poder formar part de l’excursió o rebre més informació, es pot cridar al telèfon de la Fundació: 964 232 551.