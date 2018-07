Facsa es consolida amb el seu compromís amb el medi ambient i la formació dels més xicotets mitjançant el seu projecte educatiu i de sensibilitat El Curs de l’Aigua, una iniciativa que va començar amb el curs escolar 2015-2016 i per la qual, durant aquestos tres anys, ja han passat més de 5.100 persones procedents de 55 centres diferents, des de col·legis públics com privats i concertats, i entitats com el centre socio-educatiu de menors Pi Gros, gestionat per la Fundación Diafragma, AFANIAS, el Centro de Educación Especial (CEE) Penyeta Roja, el CEE Castell Vell, el CEE La panderola de Vila-real o la Residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Castelló, entre altres.

Durant este últim any més de 1.600 escolars de 28 centres han participat en esta activitat que pretén donar a conéixer, d’una manera senzilla i amena, en què consisteix el cicle integral de l’aigua i les seues diferents fases —captació, distribució, abastiment, sanejament, depuració i reutilització—, a més de generar en els assistents una major consciència sobre la importància de fer un ús més reponsable i conscient d’ aquest recurs natural.

La iniciativa, especialment dirigida a escolars del primer cicle de Primària, ha sigut pionera en l’ús de materials pedagògics innovadors, com la realitat augmentada o les projeccións en 3D per a mostrar als assistents com promoure una gestió mes racional de l’aigua.

Una oportunitat

«Haver tingut la oportunitat de contribuir a la formació y conscienciació dels més joves perquè coneguen en què consisteix el cicle integral de l’aigua i, a la vegada, siguen conscients de l’important que és l’ús responsable d’este recurs, és una cosa que m’ompli de satisfacció», ha explicat el director general de Facsa, José Claramonte, que ha recordat a més que, «a la fi, el nostre objectiu és promoure accions que ajuden a produir els canvis per a resoldre un del grans reptes de la societat, com és l’ús racional de l’aigua»

Les diferents activitats es desenvolupen en una moderna aula divulgativa que l’empresa ha dotat d’equips adaptats a les noves tecnologies. En este sentit, Facsa aposta, mitjançant esta iniciativa, per promoure una major sensibilització a l’hora d’impulsar accions que contribueixen a protegir el medi ambient, cuidar l’entorn i salvaguardar els recursos naturals.