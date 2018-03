La Fundació Oceanogràfic estudia a Holanda com respiren les foques

Els investigadors de la Fundació Oceanogràfic de la Comunitat Valenciana estan ampliant el seu treball sobre fisiologia del sistema respiratori de les foques a Holanda, gràcies a la col·laboració i el suport del centre de recuperació de foques Zeehondencentrum Pieterburen, i de Clear Reef (Social Fund For Marine Research and Conservation). En esta ocasió, la investigadora predoctoral de la Universitat de València, Alicia Borque Espinosa, junt amb la responsable del Departament de Veterinària i Investigació del centre de recuperació Ana Rubio García, i sota la supervisió del Dr. Andreas Fahlman, investigador principal del grup de Fisiologia Comparada, van dissenyar conjuntament l’estudi.

Esta línia d’investigació, està duent a terme diversos estudis per a incrementar el coneixement d’animals com a mamífers marins o tortugues. Per a això, s’estan realitzant proves de funció pulmonar, també crides espirometrías, l’aplicació del qual és molt semblant a les proves que practiquen els metges en humans.

Participació dels animals / En el cas d’aquaris com l’Oceanogràfic, estes proves es duen a terme gràcies a la participació voluntària dels animals, i consistixen a col·locar una màscara amb una vora suau sobre el nas (en animals com a morses, foques o lleons marins) o el -ho (en dofins o belugues) per a prendre mesures sobre les respiracions.

Esta tècnica està demostrant ser molt útil, perquè no és invasiva, és fàcil d’utilitzar i es pot obtindre informació molt important que podria ajudar a comprendre molt millor on estan els límits fisiològics del sistema respiratori d’estes espècies.

Un altre aspecte molt important són les malalties pulmonars. Molts mamífers marins patixen malaltia pulmonar al llarg de la seua vida i encara queda molt per saber sobre com els afecta.

Precisament, a Holanda, al voltant d’un 55% dels individus de foca comuna (Phoca vitulina) que ingressen en el centre de recuperació, estan infectats per uns cucs que parasiten els pulmons, i poden arribar a provocar pneumònia en els animals. Per este motiu, l’equip d’investigadors de la Fundació Oceanogràfic, en col·laboració amb l’equip de veterinària i d’investigació del centre de recuperació, va dissenyar un projecte per a estudiar el sistema respiratori de la foca comuna i les conseqüències d’esta malaltia.