Una bona opció per a disfrutar de l’estiu és descobrir alguns dels racons naturals que s’amaguen a la Comunitat Valenciana. Les tres províncies poden presumir de comptar amb alguns dels paratges més espectaculars de la geografia espanyola per la seua rica biodiversitat, i és per això que des de Parcs Naturals de la Comunitat inviten a la ciutadania a visitar durant el període estival algun dels 22 parcs protegits.

Tots i cada un dels paratges han organitzat diverses activitats en què promouen el respecte per la flora i fauna autòctona seguint una sèrie d’indicacions com no cridar ni parlar fort per a no espantar als animals que residixen en estes zones, respectar els itineraris marcats i dissenyats per cada un dels parcs, o evitar el depòsit de residus generats pels visitants, ja que entre tots és necessari preservar els valors naturals d’estos racons i mantindre lliures de fem, més tenint en compte que estem en plena època de possibles incendis forestals.

Jornades

Així, entre les activitats a destacar en els parcs naturals de la província de Castelló trobem que el PN Serra d’Irta organitza hui dimecres, 11 de juliol, i el pròxim dia 18, una jornada titulada Irta, una serra plena de cultura i història, que suposa un passeig agradable per l’interior del parc per a arribar fins al Castell de Polpis.

El 14 de juliol, en el PN Prat de Cabanes-Torreblanca es realitzarà una ruta ornitològica per a conéixer les aus que visiten cada any este entorn natural, i el mateix dia, en el Parc Natural de la Serra d’Espadà ens inviten a participar en la seua tradicional jornada dedicada a la sureda i al suro amb una demostració d’extracció inclosa. Un dia més tard, el 15, en el Penyagolosa s’explicarà com reconéixer i usar —o evitar— algunes de les espècies de plantes comestibles, medicinals o verinoses presents en el paratge natural i el seu entorn. I en este mateix parc, però el 21 de juliol, es durà a terme una ruta guiada que ens portarà per l’ombra del bosc fins a la font de l’Arç, on poder disfrutar d’una vesprada estiuenca i descobrir jugant les espècies que ens rodegen i els secrets de Penyagolosa. Més informació: www.parquesnaturales.gva.es