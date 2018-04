Històricament, des d’Iberdrola s’han dut a terme distintes iniciatives encaminades a minimitzar l’impacte que les línies elèctriques poden tindre per a les aus, moltes d’elles protegides i que utilitzen les instal·lacions de distribució com a lloc de posada. De fet, només en els últims tres anys la companyia elèctrica hi ha invertit més de 30 milions d’euros en renovació de línies amb adequació de suports.

Les principals mesures que s’adopten per a minimitzar el risc d’electrocució i col·lisió de l’avifauna són, tal com informen, la col·locació d’elements dissuasoris a la posada o nidificació en els suports com a piràmides, paraigua i creus de secció tubular.

Altres accions busquen evitar electrocucions per contacte amb un conductor actiu, destacant entre ells el forrat de ponts i conductors, modificació d’armats tipus fanalet, canvi de configuracions de les creus, allargament de la longitud del tram aïllat de confluència dels conductors en els suports o inclús augmentar la longitud de la cadena d’aïlladors. A més, es col·loquen elements especials en els conductors, els coneguts com «salvaocells», l’objectiu dels quals és augmentar la seua visibilitat a fi d’evitar l’impacte. Estes actuacions es realitzen de manera prioritària en aquells suports on es registren incidències que afecten espècies protegides

ACTUACIONS / Des de l’any 2014, Iberdrola ha desenvolupat 3.518 actuacions de millora en les seues instal·lacions de distribució per a augmentar la protecció de les aus, de les que 1.521 van consistir en la instal·lació d’elements de protecció de l’avifauna, i 1.997 es van centrar en la renovació d’armat i aïlladors. Altres actuacions consistixen en la compactació de subestacions i el soterrament de línies aèries.

En 2017 s’ha posat en marxa també un projecte d’adequació de línies elèctriques per evitar electrocucions que engloba totes les actuacions encaminades a reduir possibles afeccions a l’avifauna. Este projecte es desenvoluparà durant almenys 10 anys en totes les comunitats autònomes on Iberdrola Distribució desenrotlla la seua activitat, com la Comunitat Valenciana, on coordinarà accions, estudis i projectes que contribuïsquen a la millora dels Espais Naturals, hàbitats i espècies silvestres de la regió gràcies a un nou acord.