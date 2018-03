La Ciutat de les Arts i les Ciències té previst enguany diferents activitats amb motiu del XX aniversari de l’Hemisfèric. Aprofitant esta important celebració, es van a realitzar diferents accions entre les que destaca la creació d’un curt cinematogràfic commemoratiu de l’Hemisfèric, i que serà dirigit per la directora espanyola de cine Gracia Querejeta. Titulada Canasta, la peça audiovisual pretén transmetre una mirada única sobre la vida de l’Hemisfèric com a element inspirador i protagonista emocional del món cinematogràfic. A través d’este curt s’unixen l’emoció i les ganes de descobrir este centre únic.

MÉS ACTIVITATS / A partir del 26 d’abril, coincidint amb la data de l’estrena del curt, s’obrirà l’anell perimetral de l’Hemisfèric, una zona normalment restringida. Cal destacar que per a accedir a l’edifici hi haurà una promoció des del 27 d’abril fins al 30 de juny, període en què es podran adquirir per tan sols cinc euros. Així mateix, hi ha prevista una gran exposició dels cartells de les principals pel·lícules que s’han projectat en l’Hemisfèric al llarg d’estos 20 anys. A més de l’estrena de la pel·lícula Dream Big. Sueña a lo grande.

La celebració d’este aniversari es convertix en un de les principals fites de 2018 per a la ciutat de València, no sols pel valor arquitectònic de l’edifici, sinó pel seu paper com referent de l’audiovisual local i nacional, al convertir-se en la sala de projecció espanyola que més visitants rep a l’any.

Concurs de Curts / Una altra de les accions previstes per a celebrar esta efemèride és la convocatòria del I Concurs de Curts per a jóvens talents FÉRIC. Està dirigit a diferents públics com poden ser aficionats al cine o a la fotografia, així com a jóvens estudiants amb inquietuds audiovisuals. El curt guanyador, premiat amb 2.000 euros, es projectarà en l’Hemisfèric a finals d’any.

El concurs, que es prolongarà de maig a novembre, té com a finalitat aportar un valor afegit a la imatge de l’Hemisfèric amb especial incidència en el món científic i cultural, una de les característiques de la Ciutat de les Arts i les Ciències.