La Fundació Oceanogràfic investiga el comportament en condicions controlades d’un grup de tortugues bova (Caretta caretta) per a incrementar les probabilitats de supervivència d’esta espècie en el mar a l’arribar a distingir els plàstics dels aliments vius després d’una fase d’aprenentatge.

L’estudi, immers dins del programa de conservació Head Starting de la Fundació Oceanogràfic, i en el que ha participat una estudiant de la Universitat de Lorraine (França), s’ha centrat en dotze de les tortugues boves, que, procedents del niu trobat en la platja de les Palmeretes de Sueca, han sigut criades i cuidades durant més d’un any en l’Àrea de Recuperació i Conservació d’Animals del Mar. L’objectiu ha sigut conéixer si els quelonis desenrotllen un comportament innat per a buscar aliment viu en un mitjà controlat, i, a més, després d’un procés d’aprenentatge, són capaços d’evitar els plàstics, una gran amenaça per a l’espècie.

INVESTIGACIÓ / Per a realitzar esta primera investigació, les tortugues han sigut separades en dos conjunts homogenis, prenent un com a grup d’aprenentatge i l’altre d’observació del seu comportament natural, a fi de comparar la seua actitud.

En la primera fase, se’ls ha ensenyat diversos elements el més pareguts als que es trobaran en el mar: meduses, carrancs i altres invertebrats. Però també plàstics blancs i negres. En la segona fase, a ambdós se’ls han mostrat els diferents objectes —vius i inerts— per a saber quines preferències desenrotllaven. El grup d’aprenentatge, que ja havia estat en contacte amb els plàstics en la primera fase, ha demostrat un comportament innat cap als aliments vius, despreciant en gran manera les peces inertes. En canvi, el grup que no havia tingut contacte amb els distints elements, atacava més vegades al plàstic.

Com a conclusió de l’estudi, els resultats obtinguts demostren que el grup d’aprenentatge desenrotlla un cert comportament de discriminació cap als plàstics, per la qual cosa a través d’este procés, el coneixement adquirit podria incrementar les probabilitats de supervivència d’esta espècie en el mar. Els autors de la investigació han assenyalat, no obstant això, que s’ha elaborat amb un número limitat d’individus, per la qual cosa no és convenient extrapolar-ho a la població al mig natural.