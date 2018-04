Un nou estudi publicat en la prestigiosa revista Proceedings of the Royal Society B publicarà esta setmana un estudi en què es demostra que durant la immersió, els pulmons de dofins i balenes compten amb mecanismes actius, i no sols passius com es considerava fins ara, amb els que eviten la malaltia del bussejador. Este revolucionari estudi s’ha dut a terme davall la tutela de Daniel García-Párraga, investigador principal i coordinador del Comité Científic de la Fundació Oceanogràfic, entitat que col·labora amb el prestigiós Centre de Mamífers Marins de la Institució Oceanogràfica Woods Hole (WHOI, en les seues sigles en anglés) de Massachusetts Este document obri una finestra a través de la qual podem prendre una nova perspectiva sobre esta qüestió, com afirma Micahel Moore coautor de l’estudi, junt amb Andreas Fahlman, director del Departament d’Investigació de la Fundació Oceanogràfic.