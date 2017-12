Un exemplar de tortuga Caretta caretta ha arribat al centre de l’Àrea de Recuperació i Conservació d’Animals del Mar (Arca del Mar) de l’Oceanogràfic de València procedent del Centre de Recuperació de Fauna Silvestre La Vall de Múrcia. El queloni va ser rescatat el passat juliol en San Javier (Múrcia), però, a causa de les complicacions que presentava, s’ha traslladat a les instal·lacions de l’aquari valencià per a la seua recuperació.

La tortuga va ser arreplegada pels efectius de Protecció Civil de l’Ajuntament de San Javier el passat juliol en la platja Banc del Tabal i va ser traslladada al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre La Vall, dependent de la Direcció General de Medi Natural de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia (CARM). El queloni va ingressar després de quedar-se enmallado a l’enredar-se la seua aleta esquerra en un sac de ràfia que li va provocar estrangulació i isquèmia —falta de reg sanguini—, a més d’una fractura oberta de closca produïda probablement per l’hèlice d’un barco, la qual cosa li va causar problemes de mobilitat en les seues extremitats posteriors i va afectar la seua flotabilitat.

A causa de la gravetat de les lesions, la Direcció General de Medi Natural de la Conselleria de Turisme, Cultura i Medi Ambient de la CARM va determinar el trasllat i cessió temporal de l’animal a les instal·lacions de l’Arca del Mar de l’Oceanogràfic —el major centre d’Espanya i un dels majors d’Europa per a l’atenció i rehabilitació de tortugues marines— que compta amb aportació d’aigua directament del mar i sistemes de filtrat i caldejat de l’aigua en els seus tancs.

EXAMEn COMPLET / La tortuga s’ha sotmés a un complet examen físic i múltiples proves complementàries, entre les que s’inclou un estudi per tomografia axial computarizada (TAC), per a determinar amb exactitud l’abast de les lesions, principalment medul·lars. Una vegada obtingut el diagnòstic, se li està tractant per a intentar assegurar la completa recuperació de l’animal i el seu alliberament de nou al Mediterrani. Amb este exemplar de tortuga bova arribada, són més de 350 els quelonis que han passat pel centre de recuperació on se’ls dóna l’atenció i les cures necessàries per a, posteriorment, tornar al mar.