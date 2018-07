Medi Ambient difon els perills dels focs forestals amb una mostra itinerant

És necessari incidir en «l’educació i conscienciació sobre el valor en els boscos com la millor ferramenta per a evitar els incendis». Així ho va comentar la consellera de Medi Ambient, Elena Cebrián, durant la presentació a Riba-roja de Túria de l’exposició itinerant Stop al foc en ruta: La teua actitud pot marcar la diferència.

Esta mostra pretén acostar a la ciutadania i, en especial, als més jóvens, com remarca la Conselleria, la riquesa forestal, que els incendis posen en perill, des d’una visió integradora i ressaltant els valors del bosc mediterrani, i ho fa mitjançant 12 panells i altres elements expositius i interactius que expliquen els factors que degraden el bosc i aquells que l’enfortixen per a endinsar-se en el coneixement de les causes dels incendis i la seua investigació.

AMENAÇA / L’incendi forestal és una de les majors amenaces dels ecosistemes forestals i la de major impacte a la Comunitat Valenciana, tant des d’una perspectiva ecològica, com social i econòmica. Més del 70% d’estos incendis es produïxen per causes humanes. D’ací, la importància d’una tasca educativa i divulgativa amb ànim de conscienciar i informar a la societat.

En este sentit, l’educació ambiental i la conscienciació ciutadana són imprescindibles per a aconseguir una prevenció que siga participada, comprensible, assumida des d’una perspectiva individual i col·lectiva com a responsabilitat compartida en tots els nivells, tant institucional, com social i personal.

DIFUSIÓ / En este context, la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha presentat la present campanya itinerant que passarà pels distints parcs naturals forestals de la Comunitat Valenciana per a la seua difusió entre els seus habitants i visitants.

Amb iniciatives com esta, es desitja transmetre el valor dels ecosistemes mediterranis, i el seu paper enfront del canvi climàtic, així com de l’estat actual dels els boscos i de la seua vulnerabilitat davant dels incendis, a més de la seua contribució a les economies locals. A més, la mostra enllaça amb altres actuacions de conscienciació i prevenció que du a terme la Conselleria i que comprenen distints àmbits.