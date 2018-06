'Mediterráneo' t'invita a recórrer el parcs naturals de la província

La província de Castelló oferix al visitant nombroses opcions per a disfrutar del temps lliure descobrint racons i paratges de gran bellesa natural i cultural en qualsevol dels seus 135 municipis. En tots ells, el viatger trobarà atractius de sobra per a realitzar una escapada inoblidable. Un diumenge, un cap de setmana o un pont són l’ocasió perfecta per gaudir. Oci, relax, esport, gastronomia, història, tradicions, naturalesa i molt més componen l’oferta de la província en este sentit.

I, sens dubte, un dels reclams excel·lents són els espectaculars set espais naturals que s’estenen tant en la costa com en l’interior. És Mediterrani en estat pur i el seu exemple més eloqüent radica en els parcs naturals de la província. Per a conéixer-los en profunditat, Mediterráneo comença a entregar el 10 de juny una sèrie de mapes-guies, que tenen una excepcional acollida entre el públic castellonenc. La primera entrega serà el mapa-guia del Desert de les Palmes; la segona el mític Penyagolosa, la tercera la Tinença de Benifassà i les següents entregues tindran lloc l’1 de juliol, Prat de de Cabanes-Torreblanca; 8 de juliol, Serra d’Espadà; 15 juliol, Reserva Natural de les Illes Columbretes i 22 de juliol, Serra d’Irta.

Estos documents, elaborats amb la col·laboració tècnica de l’Institut Cartogràfic Valencià, mostren amb precisió i rigor les particularitats d’estos emblemàtics espais, la qual cosa els fa especialment valuosos per als aficionats al senderisme. I és que cada mapa-guia mostra quines són les rutes més interessants a cobrir. Per a això incorporen la seua corresponent descripció, que inclou dades essencials com el punt d’eixida i arribada, la distància, el temps estimat de duració i el grau de dificultat, així com un gràfic del desnivell de cada recorregut.

Dissenyats a escala 1:15.000, 1:25.000 i 1:40.000, en cada un d’ells es reflectixen tots els diversos atractius que oferixen estes àmplies zones que recorren les comarques castellonenques, des de construccions antigues a singularitats naturals. També inclouen informació sobre les principals espècies de flora i fauna que es poden trobar en estos espais naturals i una completa llista de recomacions per als visitants.