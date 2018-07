Les entitats locals de la Comunitat Valenciana han obtingut 1.018.372,98 euros dins de les ajudes del present exercici als Plans d’Impuls del Medi Ambient (PIR) i al Pla Estatal Marco de Residus (Pemar) convocades per la Direcció General de Qualitat Ambiental del Ministeri de Transició Ecològica i que es dinamitzen a través de les comunitats autònomes.

La xifra suposa l’import més alt d’ajudes a nivell nacional i també la major aportació de fons de la història a la Comunitat en este tipus de subvencions que versen principalment, en la implantació de la recollida selectiva de matèria orgànica. D’esta manera, dels 4.536.396,23 euros que el govern central ha repartit per a tota Espanya, un 22,45% han recaigut a la Comunitat Valenciana, la qual cosa suposa un euro de cada 4,5.

En concret, els cinc plans PIR subvencionats han rebut 664.414 euros: 117.586 a l’Arreplega Separada de Biorresiduos (RSB), 478.544 a la Instal·lació de Compostatge (COM) i 68.284 a l’Arreplega Separada d’Oli de Cuina (RSA). Per la seua banda, als set plans de Compostatge Domèstic i Comunitari (CDC) se li han assignat 353.958,98 euros dins de les ajudes PEMAR. Les entitats locals tindran ara un període de 24 mesos per a executar i justificar estos projectes. Des de la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient es considera que amb estes subvencions es donarà un altre impuls a la recollida selectiva de matèria orgànica en la Comunitat.