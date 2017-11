Un nou projecte arreplegarà dades del fem dels camps

L’acumulació de residus en boscos, camps i muntanyes, en tots els entorns terrestres, s’ha convertit en un greu problema que amenaça a la biodiversitat. Açò fa que resulte imprescindible desenrotllar accions que acaben amb l’abandó de fems, ja que prop del 80% dels residus que acaba en els nostres mars procedix del littering terrestre.

Conscienciats de que el problema requerix una major anàlisi científica i solucions sobre el terreny, LIBERA, el projecte posat en marxa per SEO/BirdLife en aliança amb Ecoembes, durà a terme la setmana de l’11 al 17 de desembre la campanya 1m2 pel camp, els boscos i la muntanya, en què participaran totes aquelles entitats (organitzacions, fundacions, empreses…) que vullguen col·laborar fent ciència ciutadana per a acabar amb el problema que suposa el fem en el camp.

L’objectiu és arreplegar dades del fem que hi ha en el camp per a realitzar una anàlisi tant quantitatiu com qualitatiu dels residus abandonats en els nostres espais naturals i així conéixer la procedència d’estes i realitzar actuacions i campanyes de sensibilització i conscienciació adequades. Es tracta d’una iniciativa pionera, ja que els participants en esta acció de LIBERA arreplegaran per primera vegada dades sobre el fem abandonada en entorns terrestres junt amb les associacions Paisaje Limpio i Vertidos 0, que treballen tot l’any en la metodologia científica i en el pilot de caracterització. Ho faran gràcies a uns formularis que rebran i que hauran d’omplir, amb els que estaran aportant dades a una base comuna del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient amb l’objectiu d’analitzar-los i obtindre, així, dades científics que puguen servir per a conéixer l’impacte ambiental que generen els residus abandonats en els nostres espais naturals.

En definitiva, es tracta de continuar amb el treball realitzat fins ara i anar un pas més enllà per a desenrotllar la ciència ciutadana, és a dir, arreplegar dades per a conéixer el volum, quantitat, i tipologia dels fems para al seu torn realitzar accions concretes en els col·lectius i ciutadania que es detecte abandonen els seus fems en els entorns naturals generant pèssimes conseqüències en l’entorn. Tota la informació sobre la campanya es troba en www.proyectoligera.org. ligera.org.