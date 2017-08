Un nou projecte per recuperar la llúdria tindrà una duració inicial de tres anys

La Conselleria de Medi Ambient i Canvi Climàtic, Global Omnium, Fundación Aguas de Valencia i Fundació Limne col·laboraran activament en el llançament del Projecte Llúdria a la Comunitat Valenciana. Es tracta d’una iniciativa el principal objectiu del qual és la recuperació definitiva d’esta espècie de mamífer en els nostres rius, on va estar seriosament amenaçada.

El projecte començarà el pròxim mes de setembre i tindrà una duració inicial de tres anys. Encara que en principi va a desenrotllar-se a la Comunitat Valenciana, gradualment aniran incorporant-se àrees de les províncies d’Albacete, Conca, Tarragona i Terol. D’esta manera, el Projecte Llúdria contribuirà que la Comunitat Valenciana siga epicentre de la recuperació d’este mamífer tan amenaçat (Lutra lutra), inclòs en el Llibre Rojo dels Vertebrats d’Espanya (Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient).

Participació ciutadana / El Projecte Llúdria té un fort component social i pretén involucrar a la ciutadania en totes les seues fases. Durant la primera es realitzaran estudis (per mitjà de censos i foto-trampeig) per a confirmar l’expansió de l’espècie a la Comunitat Valenciana, al ser una de les poques zones del país en què la llúdria encara no ha colonitzat tot el territori i mostra una recuperació més lenta.

En les següents anualitats el projecte s’ampliarà a altres províncies limítrofes a la Comunitat, en les que la Fundación Aguas de Valencia realitzarà activitats de difusió per a fomentar el coneixement social sobre esta espècie i sobre la necessitat de mantindre els nostres espais naturals en bon estat. La millora de l’estat d’alguns trams de riu i, sobretot, de la connectivitat entre espais naturals serà una altra de les puntes de llança del projecte, que intentarà localitzar trams clau per a propiciar el bot entre conques i subconques.

Esta iniciativa servirà també per a definir tota una sèrie de propostes a les administracions competents en matèria d’aigua i biodiversitat, les denominades «accions correctores», que permeten el flux d’individus entre conques o al llarg de trams fluvials que presenten discontinuïtat, fomentant així la creació d’una infraestructura verda.