Parcs naturals sense residus

Cada any en el món usem 500 mil milions de bosses de plàstic, comprem 1 milió de botelles de plàstic per minut sent el 50 % del plàstic d’un sol ús i al final 8 milions de tones de plàstic acaben en el mar. Aquestes són les dades i és que els experts alerten que si seguim aquest ritme, l’any 2050, hi haurà més plàstics que peixos en els mars. De fet, la contaminació produïda pels residus plàstics s’ha alçat com la principal preocupació en l’última edició del Dia Mundial del Medi Ambient de l’ONU, el passat 5 de juny, sota el lema: «Un planeta sense contaminació per plàstics».

Des de Parcs Naturals s’estan organitzant diverses activitats durant el mes de juny on coneixem la problemàtica de l’ús del plàstic, el seu impacte en els nostres ecosistemes i sobretot com pot millorar amb nosaltres la gestió del mateix. Així, el proper diumenge, 17 de juny, al PN del Desert de les Palmes tindrà lloc la jornada Embolicats amb plàstic que consistirà en un taller dirigit al públic familiar, de 10.30 a 12.00 hores, al Centre d’Interpretació La Bartola.

Una setmana més tard, concretament el dia 23, des del PN Penyagolosa ens proposem una altra activitat, Muntanyes de plàstic, que consistirà en una introducció entorn de la problemàtica dels residus plàstics i un posterior taller d’elaboració de nius per a aus amb materials reutilitzats (no plàstics).

Festival de la Muntanya

I al Parc Natural de la Tinença es realitzarà una ruta pel barranc de l’Avellanar. L’activitat està inclosa en el Festival de Muntanya de la Tinença que tindrà lloc del 15 al 17 de juny. Una excel·lent oportunitat per a disfrutar d’aquest espectacular territori.