El PN de Penyagolosa celebra el Dia Mundial de la Bicicleta

El Dia Mundial de la Bicicleta o Dia de la Bicicleta se celebra en tot el món cada 19 d’abril amb la finalitat de promoure l’ús d’este mitjà de transport, cridar l’atenció sobre els drets dels ciclistes i destacar els seus beneficis per a la salut i per a la mobilitat sostenible.

La data fa referència al 19 d’abril de 1943, quan Albert Hofmann, conegut com «el pare del LSD», realitzava en el seu laboratori un autoexperiment amb una substància per a determinar els seus efectes psicotròpics, després del qual el seu retorn a casa amb bicicleta es tornaria famós. No obstant això, la celebració del Dia de la Bicicleta es va iniciar en DeKalb, una ciutat nord-americana de l’estat d’Illinois, en 1985. Thomas B. Roberts,? llavors professor de la Universitat del Nord d’Illinois —hui, professor emèrit—, va crear el nom de «Dia de la Bicicleta», jornada reivindicativa que té lloc en enclavaments tans singulars com els nostres parcs naturals, que són claus per a assegurar el benestar no únicament de la flora i la fauna que els habiten sinó també el de les persones.

ACTIVITAT / Els parcs naturals són llocs que recórrer en pau i harmonia amb el mig, de manera respectuosa i disfrutant de tot el que ens oferixen. Una bona manera de fer-ho és amb bicicleta. Així, per a celebrar el dia mundial de la bicicleta (19 d’abril), des del Parc Natural de Penyagolosa, han organitzat una ruta amb bicicleta pel Pla de Vistabella en la que conéixer els usos agrícoles del Pla, les antigues construccions de pedra seca, el polje, la pineda del bovalar i molt més.

Per a participar en esta activitat única, fa falta portar bicicleta, roba adequada, esmorzar, aigua i ganes de descobrir part dels tresors que amaga este lloc. L’activitat s’iniciarà a les 10.00 hores, des de la Font de l’Alforí. És necessària inscripció prèvia en: parpenyagolosa@gva.es