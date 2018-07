El PN Tinença de Benifassà dóna a conéixer al crebalòs

El trencalòs, o com era conegut en la zona, crebalòs, va desaparéixer de les nostres muntanyes fa més d’un segle. Ara, gràcies a la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat, s’ha posat en marxa un projecte de reintroducció d’esta espècie en perill d’extinció perquè la seua imponent silueta solque novament el cel de la Tinença de Benifassà.

Per a donar a conéixer tot açò des del Parc Natural han preparat una xarrada divulgativa el 28 de juliol, en la plaça de Coratxà, i el dia 29 en l’ajuntament de Bel, i també activitats perquè els més menuts descobrisquen esta fascinant au i l’entorn on viu. Per participar en esta jornada totalment gratuïta, només es necessita fer una inscripció prèvia perquè les places són limitades, al telèfon 977 72 91 87 o bé enviant un correu electrònic a: parque_tinenbenifassa@gva.es

EL PROJECTE / La Gaseta del Crebalòs vol ser una ferramenta de difusió del projecte de reintroducció del trencalòs (localment conegut com a crebalòs) en el Maestrat, projecte que s’inicia este any amb l’arribada de l’espècie al Parc Natural de la Tinença de Benifassà.

El projecte, liderat por la Generalitat Valenciana en col·laboració amb el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, el Gobierno de Aragón, la Generalitat de Catalunya y la Vulture Conservation Foundation (VCF), es va forjar entre 2015 i 2017 per tal de retornar l’espècie a un espai en el què va habitar fins el segle XIX, i on es va extingir probablement a causa de la persecució i el verí.

Alòs i Amic, dos joves exemplars de crebalòs nascuts al Centre de cria de Guadalentín (Cazorla, Junta de Andalucía), van arribar al Centre de Recuperació de Fauna del Forn del Vidre (La Pobla de Benifassà) el propassat 29 de maig, cedits per la VCF. Una volta revisats per veterinaris i dotats d’emissors satel·litaris, el 30 de maig van ser presentats a la població local en Bel (pedania de Rossell).

Després de la presentació, els dos exemplars (batejats pels escolars de la Pobla i de Rossell) van ser traslladats a un niu artificial per aclimatar-los al seu nou entorn, sempre sota contínua vigilància. El dia 27 de juny, Alòs (el més gran dels polls), després de 28 dies en el hacking i amb 123 dies de vida, va iniciar els primers vols, retrobant-se amb els territoris dels seus avantpassats.