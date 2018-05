El projecte Life Sto3re de Facsa, reconegut en els VI Premis FPIA

El Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Llevant (COIAL) ha premiat en la categoria d’Innovació dels VI Premis FPIA al projecte Life Sto3re, promogut per Facsa, que té el principal objectiu de protegir el medi ambient de la contaminació causada pels nitrats, microorganismes patògens i microcontaminants orgànics procedents de fangs d’estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) així com de subproductes ramaders. Així mateix, també pretén desenvolupar un model viable de gestió conjunta de llots produïts en EDARs i purins enfront d’altres alternatives que generen major impacte.

El jurat dels premis ha subratllat que es tracta d’un sistema eficient de valorització de residus i subproductes, la qual cosa implica creació de valor i amb ell, ocupació. En concret, parlem d’un procés que separa les principals fases de la digestió anaeròbia per a maximitzar la producció de biogàs i combina diversos pretractaments com són l’ozonització i la cavitación. D’este sistema s’obté, d’una banda, un biofertilitzant d’alta qualitat i d’un altre, biogàs per a autoabastir energèticament el sistema de co-digestió mancomunada de fangs i purins.

Life Sto3re és un projecte Europeu d’I+D+i amb caràcter demostratiu en el qual, a més de Facsa, han participat Esamur, Ainia, Iproma i el Cebas-CSIC. De fet, ell jurat també ha destacat la relació constant dels enginyers agrònoms en el desenvolupament d’esta innovació, a més d’ampliar amb ella un nou mercat i la possibilitat d’incrementar la cabanya ramadera per poder reduir el seu impacte ambiental.

VALORS / «En Facsa portem la innovació en el nostre ADN. La clau del nostre èxit en I+D+i són valors com la creativitat, el treball en equip i la motivació que fluïxen en total harmonia a través de la nostra plantilla. Una mostra d’això és este projecte que s’ha pogut dur a terme gràcies a la col·laboració amb quatre socis més. Gràcies a l’establiment d’estos valors podem aconseguir l’èxit en les nostres principals línies estratègiques», va apuntar José Claramonte, director general de Facsa en Castelló.

Quant als altres guardons, Fundació Cajamar rep el premi Iniciativa i Desenrotllament per propiciar un sistema agroalimentari sostenible, Alejandro Faus s’ha fet creditor al premi Excel·lència Professional per la seua labor emprenedora al capdavant de la multinacional valenciana Projar i Javier Talavera, gràcies al seu projecte d’enginyeria per a optimitzar els recursos hídrics, obté el premi Excel·lència Novell.