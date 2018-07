La Fundació Oceanogràfic i la Fundació Aigües de València, junt amb l’empresa valenciana Closca, s’han unit per a impulsar la cultura del consum d’aigua de la xarxa pública a partir de les possibilitats que oferix la Closca Bottle (Botella Closca), dissenyada per a portar damunt i amb una aplicació mòbil amb informació dels punts possibles de repostaje.

Les tres entitats busquen solucions al greu problema de la contaminació marina deguda a l’abús dels plàstics d’un només ús, en la seua gran majoria derivats del consum d’aigua embotellada, per la qual cosa promouen la utilització de recursos sostenibles i sense afecció al medi ambient com l’aigua de la xarxa, tal com ho estan fent ja nombroses ciutats europees i de la resta del món.

Així, Closca, en paraules del seu creador, «no ha fet una simple botella, sinó que es tracta d’una botella de vidre que pots portar amb tu i mostrar als altres la teua aposta per la lluita contra el plàstic d’un sol ús. És el que cridem el moviment #mylastplasticbottle. Amb una aplicació que et permet conéixer més de 70.000 punts on recarregar-la, per a promoure un hàbit de repostar aigua que volem no sols en les fonts públiques, sinó en tot tipus de centres: restaurants, grans comerços, gimnasos...».

Aliança per la sostenibilitat / Els principals arguments pels quals l’Oceanogràfic i Global Omnium aposten per la iniciativa de la Closca Bottle tenen a veure amb la racionalitat i el futur a través d’un desenrotllament que no supose un llast ni un perjuí per al medi ambient.

En primer lloc, ambdós entitats estan fomentant hàbits de vida que contribuïsquen a un desenrotllament sostenible. En el cas de Global Omnium, el consum d’aigua d’aixeta és summament beneficiós tant per als consumidors, en l’econòmic i sanitari, com per al medi ambient, atés que evita l’emissió d’ingents quantitats de CO2 a l’atmosfera (causants de l’efecte d’hivernacle), així com la producció de residus plàstics que contaminen el planeta.

Precisament, esta contribució és la que ajuda a millorar la conservació i qualitat de vida en els oceans, en línia amb el treball que duen a terme l’Oceanogràfic i la seua Fundació, a través de la divulgació d’eixos valors.