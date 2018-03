Restauren 7 espais naturals protegits per 1,4 milions

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural de la Generalitat ha adjudicat la restauració de set espais naturals protegits per un import global de 1.464.000 euros.

Es tracta de sis Llocs d’Interés Comunitari (LIC) i d’una Zona Especial de protecció per a les aus (Zepa), espais que formen part de la Red Natura 2000. Esta iniciativa està cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenrotllament Regional (Feder) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

En general, els projectes de restauració de la Red Natura 2000 inclouen intervencions sobre una variada tipologia d’hàbitats naturals (carrascars, sabinars, boscos de ribera, sistemes dunars, pastos i matoll semiàrid). En concret, en el LIC Serra d’Orihuela es realitzaran treballs de restauració de matolls amb Ziziphus i de pastius calcararis kàrstics per 301.556,20 euros. En el LIC Sabinar de Alpuente, en el terme municipal de La Yesa, s’intervindrà en boscos endèmics de Juniperus spp. Amb una inversió de 147.925,07 euros. En el LIC Serres de Montdúver i Marxuquera, en el terme municipal de Barx, s’actuarà sobre boscos de Quercus rotundifolia per 143.998,80 euros.

També es restauraran els herbassars prioritaris (hàbitats 6210, 6110 i 6220) i boscos mediterranis caducifolis i escleròfils (hàbitats 9240 i 9340) en el LIC Valls de la Marina per 182.256,80 euros, així com sobre les alberedes, omedes i salzedes (92A0), galeries i matolls riberencs termomediterranis (92D0) i pastius humits de Molinio-Holoschoenion en el LIC Riu Xúquer, entre Sumacàrcer i Algemesí per un import de 231.179,88 euros.

ALTRES TREBALLS / De la mateixa manera es desenrotllaran estos treballs en els boscos endèmics de Juniperus thurifera en el LIC Puebla de San Miguel, terme municipal d’Ademuz, per 242.762,03 euros, i sobre rius de cabal permanent (3250 I 3280), boscos de galeria (92A0), fleixars termòfils (91B0) i matolls riberencs (92D0) en el riu Túria, Zepa Alt Túria-Sierra del Negrete, terme municipal de Chulilla per 214.321,36 euros.

A més, amb anterioritat s’han executat sis projectes en els LIC Albufera (40.568,06 euros), Dunes de la Safor (47.797,03 euros), Alt Túria (33.037,69 euros), Dunes de Guardamar i Salines de Santa Pola (14.410,00 euros), Lavajos de Sinarcas (64.949,88 euros) i Penyagolosa (12.058,86 euros).