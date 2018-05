La recollida de plàstics agrícoles en els camps de la Comunitat Valenciana serà molt més eficaç gràcies a una nova campanya que la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural posarà en marxa amb l’objectiu que puguen ser reciclats i evitar, d’esta manera, el seu abandó en el medi natural.

El director general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, Joan Piquer ha explicat que tant el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient com les comunitats autònomes han manifestat, en les reunions corresponents, la voluntat de promoure de manera conjunta amb productors i fabricants de plàstics agrícoles un Sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada del productor (SCRAP), voluntari, que «segurament podria estar operatiu en 2019».

Piquer assenyala que, amb la posada en marxa d’este sistema, «la introducció en el mercat nacional de plàstics agrícoles quedaria subjecta al pagament d’un punt verd», tal com ja succeïx amb un altre tipus de envasos de plàstic o vidre, garantint, d’esta manera, un mètode tècnic i econòmic de gestió de reciclatge d’estos materials. Per a això, la Conselleria de Medi Ambient ja ha mantingut contactes amb l’associació Ciclopast.

Per al director general, «la solució plantejada suposarà una gran oportunitat tant per als agricultors valencians com per a la indústria del reciclatge i de la transformació del plàstic film de la Comunitat Valenciana, la primera, en termes productius, de tota Espanya».

Cal destacar que, en col·laboració amb alguns ajuntaments, la Generalitat Valenciana ja havia dut a terme proves pilot per a la recollida i gestió de plàstics agrícoles a fi d’evitar que este material quedara abandonat sense la possibilitat de ser reciclat.