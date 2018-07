UJI i Facsa fomenten la seua estreta col·laboració

La rectora de la Universitat Jaume I de Castelló, Eva Alcón, i el president de Facsa, Enrique Gimeno, han participat en una reunió de treball per a analitzar la col·laboració que mantenen les dos entitats en investigació, formació i transferència. Un exemple d’aquesta fructífera col·laboració és la Càtedra FACSA del Cicle integral de l’Aigua de l’UJI, dirigida pel professor Sergio Chiva, i que destaca per les accions enfocades a l’estudiantat com els seminaris de formació amb experts en gestió de l’aigua; els premis als treballs finals de grau, final de màster o tesis doctoral sobre innovació en el cicle integral de l’aigua; així com les 8 beques atorgades.

Dins de la Càtedra també es realitzen cursos de formació continuada o jornades tècniques monogràfiques, a més de la seua participació activa en la fira EFIAQUA de València o la celebració del Dia Mundial d’Aigua amb ponents de prestigi internacional.