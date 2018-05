La Universitat Jaume I i l’empresa de gestió ambiental Fobesa, del Grupo Gimeno, han signat un conveni que permet la creació de l’Observatori de Canvi Climàtic de Castelló. L’acord, amb vigència per a 2018, té l’objectiu de visibilitzar i promoure la investigació en este àmbit pluridisciplinari, així com aprofundir en les mesures d’adaptació i mitigació en la província davant l’escalfament global.

El Vicerectorat d’Investigació i Doctorat va promoure a principis d’any la constitució del Seminari Interdisciplinari d’Investigació en Canvi Climàtic a Castelló pel tal de fomentar la recerca transversal vinculada amb els efectes i les causes de l’escalfament global, alhora que afavorir sinèrgies entre els investigadors i divulgar aquesta temàtica a la ciutadania.

Per la seua banda, Fobesa ha donat suport a la iniciativa de l’UJI mitjançant la promoció del futur observatori, el qual, des de l’àmbit de la recerca, puga aportar claus de futur perquè la província dispose de mesures per a l’adaptació davant nous escenaris climàtics, com ara l’increment de les temperatures o el canvi de patrons de precipitacions, com també en eines de mitigació dels efectes d’aquest fenomen global.

El director general de Fobesa, Juan Pablo Mateo, considera que és fonamental que universitat, empresa y societat «avancen conjuntament en la conscienciació davant el canvi climàtic a fi de fomentar la qualitat de vida en un horitzó de futur». I segueix: «Volem estar al costat de la Jaume I, com a font de coneixement, i pensem que tant el seminari com l’observatori en canvi climàtic permetran avançar en la divulgació d’aquesta temàtica, com també generar noves iniciatives que contribuïsquen a millorar la qualitat de vida i la salut de les persones a Castelló».

La petjada de carboni és, segons Fobesa, l’indicador ambiental més utilitzat en relació al canvi climàtic, a més de contribuir a fomentar la conscienciació social i empresarial davant esta problemàtica. Este últim procediment s’uneix a la resta d’avals que disposa Fobesa com a mostra del seu compromís amb l’excel·lència en la qualitat del servei, la seguretat dels treballadors, la igualtat d’oportunitats, la innovació o el respecte pel medi ambient.

PRIORITATS CLIMÀTIQUES / L’acord de l’UJI i Fobesa s’inicia, a més a més, amb la posada en marxa la campanya divulgativa Recerca i diàleg sobre canvi climàtic a Castelló, en l’àmbit audiovisual i a les xarxes socials —amb el marcador #ClimaUJI— per tal de conèixer els àmbits de recerca i les perspectives de la comunitat investigadora d’aquesta universitat, experta en diverses disciplines, davant l’escalfament global.

A més, amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, l’UJI ha organitzat la jornada Castelló davant el canvi climàtic, la qual tindrà lloc el pròxim 6 de juny a l’espai cultural Menador. La sessió s’iniciarà a les 11.00 hores amb la presentació del vicerector d’investigació i Doctorat, Jesús Lancis, i amb la participació del director general de Fobesa, Juan Pablo Mateo, que donaran a conèixer les conclusions del I informe Castelló davant el canvi climàtic. També hi seran presents representants del Carnegie Mellon University de Pittsburg i serà clausurada pel secretari autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Fran Quesada.