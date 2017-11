Márquez estrena la Honda-2018 tras ser tetracampeón

Ya suele pasar, ya. El peor de los magníficos en el Gran Premio de Valencia es el mejor en los ensayos de, 48 después, en el mismo circuito, Ricardo Tormo, de Cheste (Valencia), en los primeros ensayos de la próxima campaña. Es más, el catalán Maverick Viñales (Yamaha), que acabó echando fuego por la boca tras su horrible carrera del domingo, con chasis del pasado año, ha logrado hoy, en el primer día de 2018 (cierto, mañana será otra cosa y todos correrán aún más), el mejor tiempo (1.30.189 minutos), seguido del francés Johann Zarco (a 0.200 segundos), el rookie de la temporada con la Yamaha satélite, y el flamante nuevo tetracampeón de MotoGP, Marc Márquez (Honda, a 0.312 segundos).

"He trabajado duro con la moto de este año y, luego, he cogido el primer prototipo que ha hecho Honda de la moto que llevaremos el año que viene", comentó Márquez, mostrando su satisfacción por empezar a trabajar ya (cosa que no han podido hacer los pilotos oficiales de Ducati y Yamaha) en la moto del año que viene. "Se trata de un concepto diferente a la moto con la que hemos ganado el título, pues tiene cosas nuevas de chasis, de motor, de escapas...y, la verdad, hoy solo he tomado contacto con ella y mañana apretaremos más, pues hay que adaptar la electrónica a esta moto para poder saber las cosas buenas y malas que tiene. Es evidente que este primer test sirve para dar indicaciones a los ingenieros de fábrica y tengan ya una base para mejorarla".

Márquez reconoció que tuvo un regreso a la realidad un poco sorprendente. "Hombre, cuando eres campeón y te vuelves a subir a la moto enseguida, te crees invencible, pero he llegado a la curva 10 y ¡zas! he tenido que despertame de golpe, pues he tenido que protaginizar otra de esas salvadas prodigiosas".

Por su parte, Viñales, que ha logrado hoy el mejor crono con el chasis del año pasado y el motor Yamaha de este año, se mostró muy contento "a nivel personal, pues este crono demuestra que sigo siendo rápido, pero sigo metido en un lio, pues no sé que pensar, después del desastre del domingo". Viñales dijo que la nueva cúpula que ha probado en su Yamaha "con unas alas que me permiten frenar más tarde" le había gustado mucho. Y, sí, también el catalán ha elogiado, de nuevo, el excelente tiempo de Zarco, que "también con la moto nuestra de este año ha sido veloz".

Rossi destrozó una de sus motos, pero salió ileso

Por cierto, el veterano piloto italiano Valentino Rossi ha destrozado una de sus Yamaha en un accidente espectacular que, por suerte, no ha tenido consecuencias físicas para él. La moto ha quedado absolutamente para tirar a la basura.