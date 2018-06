Cantona y miles de tuiteros se mofan del pelo espagueti de Neymar

Eric Cantona ha vuelto a demostrar su original sentido del humor y no ha querido estar al margen de las miles y miles de burlas que ha suscitado la transformación rubia de Neymar quien, por otra parte, no estuvo muy acertado en el debut de Brasil en la Copa del Mundo, donde no pasaron del empate ante Suiza.

Cantona aparece en las redes sociales con unos espaguetis en la cabeza con los que ha querido inmortalizar, a su manera, la nueva imagen del astro brasileño. El parecido, ciertamente, es algo más que una pura coincidencia. Por obra y gracia de Cantona.

Más allá de la imitación del exinternacional francés, las redes sociales se han llenado de memes de todo tipo en relación al extravagante look que Neymar estrenó en el partido que enfrento a Brasil contra Suiza este domingo. Los aficionados, decepcionados con el juego del brasileño en el primer partido de su selección de este mundial, no han dudado en cargar contra su nuevo peinado.