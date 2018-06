España, por el lado más fácil del Mundial

Por el camino más fácil le toca viajar a España en este Mundial que ha asistido a la colosal caída del campeón. Con Alemania en su casa, el trono está vacío. Quedan 16 selecciones, repartidas en dos rutas hacia la final del Mundial, que acogerá el moscovita estadio de Luznhiki el domingo 15 de julio. Es el lado más amable y menos oscuro. En la otra ruta, los peligros son mucho más visibles porque están reunidos los grandes jerarcas del planeta, excepto la despedida Alemania y la ausente Italia, además de los tres inquilinos del último podio del Balón de Oro: Cristiano, Messi y Neymar.

El gol de Iago Aspas a Marruecos en el tiempo añadido tiene ahora un valor mucho más grande. Ese gol colocó a la selección de España en el primer puesto, a pesar del irregular rendimiento que ha trazado su fútbol, permitiéndole esquivar las curvas que se asoman por el lado tenebroso del cuadro de las 16 mejores selecciones del planeta. Bélgica, con su victoria sobre Inglaterra (0-1), ha elegido ese camino más duro. Es el cuadro de la muerte. 10 mundiales a un lado; dos en el otro (España e Inglaterra).

Seguidores japoneses celebran su euforia en Volvogrado. / EFE / SERGEI ILNITSKYO

Diez de las 16 son europeas en un cuadro donde se ha colado Japón gracias al 'fair play'

Un cuadro que marca, de nuevo, el aplastante dominio de la vieja Europa sobre el fútbol suramericano. 10 de las 16 clasificadas habitan en el continente donde nació este deporte, mientras Brasil (cinco Mundiales), Argentina (dos), Uruguay (dos), México y Colombia aún resisten de pie frente a esa hegemonía. Japón, a pesar de su derrota con Polonia (0-1), se ha colado en tan selecta aristocracia gracias al Fair Play. Tenía los mismos puntos (4) que Senegal (4), pero al recibir menos tarjetas amarillas ha firmado una histórica clasificación para los octavos de final gracias al salvador gol del azulgrana Yerry Mina para Colombia.



Ismaila Sarr muestra su decepción por la eliminación de Senegal. / AP / MARTIN MEISSNER

Ninguna africana



No hay ni rastro del fútbol africano, a quien se espera desde hace años para que logre algo grande en un Mundial. Pero la espera se está haciendo interminable. Las cinco selecciones africanas (Senegal, Marruecos, Egipto, Túnez y Nigeria) ya están de vuelta a casa, pese a que algunas han dejado un perfume de buen fútbol en su breve paso por Rusia. Pero no ha sido suficiente. Es más, Senegal tiene el maldito honor de ser la primera eliminada en una Copa del Mundo por tarjetas. Hacía 36 años que no pasaba algo así, concretamente desde el Mundial de España-82.

La selección de Hierro, por muy mala imagen que haya transmitido en sus tres primeros encuentros, se asoma a un escenario que ni imaginaba. Al otro lado del Mundial verá como se pelearán Messi (Argentina) contra Griezmann (Francia) o Cristiano (Portugal) frente a Suárez y Cavani (Uruguay). Tras las dudas iniciales y mientras Neymar sigue haciendo en pleno Mundial una pretemporada después de la lesión que padeció, Brasil lo tiene más sencillo. Al menos, en octavos, aunque México ha terminado segunda de un grupo donde Alemania fue la última.

Los jugadores de la selección española, en un entrenamiento en Krasnodar / AP / MANU FERNÁNDEZ



"Mal haríamos en pensar si ya estamos en la final", advirtió Carvajal alertando sobre el optimismo que desprende la amabilidad de un cuadro asequible para la selección. Mal haría el equipo de Hierro en desperdiciar esta oportunidad, similar, por ejemplo, a la que tuvo la Portugal de Cristiano en la última Eurocopa. Los demás se iban peleando por otro lado, mientras los lusos, de forma silenciosa, se acercaron a París para conseguir su primer título europeo. Islandia, Austria y Hungría (fase de grupos), Croacia (octavos), Polonia (cuartos), Gales (semifinal) y Francia (final) fueron los obstáculos que eliminó Portugal hace dos años

España lo tiene fácil. Si logra ser España. Rusia es el primer escalón de ese amable lado en el que ha caído, tras varios titubeos, la selección de Hierro. Si se cumplen los pronósticos le aguardaría en cuartos la firme Croacia de Rakitic y Modric. Un enemigo peligroso porque ha completado una primera fase espectacular: tres partidos, tres victorias, nueve puntos de nueve posibles, siete goles a favor y solo uno en contra.

Pero nada más peligroso resulta ahora mismo que la desconcertante España, consciente de que si comete los errores de la primera fase habrá desaprovechado una ocasión única para coserse la segunda estrella en su pecho.