La foto viral de una bailarina que se escapa a ver el partido de Rusia

El Mundial de Rusia, como sucede siempre en este tipo de citas, ha dejado grandes imágenes: de los futbolistas, del público en los estadios... No obstante, donde mejor se ha plasmado la pasión que entre los rusos ha despertado la selección de su país no ha sido en ningún estadio, si no en dos teatros: el Bolshoi de Moscú y el Mikhailovsky de San Petersburgo.

En este último, el fotógrafo de Reuters Anton Vaganov fotografió este sábado el momento en que una de las bailarinas que estaba actuando aprovechaba un intermedio para, a escondidas, mirar por televisión el partido que enfrentaba a Rusia y a Croacia.

Días atrás, durante el encuentro entre España y Rusia, un vídeo mostraba a un grupo de bailarinas del Bolshoi agachadas y mirando el choque en un móvil encufado a la pared.

To work or watch the #WorldCup, that is not the question - Bolshoi ballerinas watched a World Cup knock-out match while practicing their splits. pic.twitter.com/QkwQ9LbG9v