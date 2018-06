María Gómez denuncia el acoso a reporteras en el Mundial

María Gómez ha denunciado las situaciones de acoso que están sufriendo las reporteras de medios de todo el mundo en el Mundial De Rusia 2018. La profesional de Mediaset ha aprovechado las cámaras de Be Mad para mostrar la cara más desagradable del evento deportiva, después de que cada día se conozcan más casos de aficionados que incomodan a las periodistas con sus comportamientos.

La enviada de Mediaset Rusia aprovechó ayer una conexión con Nico Abad para protestar públicamente contra esta lamentable situación: "La indignación empieza a ser cada día más potente". "Cada vez nos llegan más noticias de reporteras, en este caso me incluyo a mí y a nuestra compañera Cristina, que mientras estamos trabajando en la calle llegan maleducados. No voy a decir listos, porque son todo lo contrario. Gente con copas de más, o ni siquiera, que se avalanzan sobre nosotras o nos intentan dar un beso", añadía la periodista.

Gómez también incidía en las "avalanchas" que se producen en ciertos momentos, provocando riesgo de caídas: "Tienes miedo de caerte o de que vaya a pasar cualquier cosa". "Al principio nosotros hacíamos la conexión desde la calle, dejamos de hacerla y vinimos aquí porque un listo se nos tiró encima a hacer lo que le ha pasado a una compañera colombiana, a una compañera alemana, y la última a una compañera brasileña", explicó mientras se mostraban unas imágenes que evidenciaban sus palabras.

Por su parte, Nico Abad apoyó la denuncia de María antes de que su compañera continuara: "Me parece surrealista que lo tengamos que pedir. Basta ya de este tipo de actitudes, de hombres. Somos trabajadoras, no somos floreros, no estamos esperando besos que no pedimos. No somos muñequitas. Somos profesionales y pedimos respeto. Este tipo de situaciones parecen del pleistoceno".

Esta mañana, María Gómez ha realizado su conexión habitual con 'Ya es mediodía' para reafirmar sus palabras. "En el momento en el que estás trabajando y se te echan encima, eso es acoso. No se puede permitir, todos tenemos claro que no puede suceder en otro momento. ¿Por qué se les hace a las reporteras?", se ha preguntado antes de señalar que también ha recibido mensajes que cuestionan su profesionalidad y que aseguran que se encuentra en la cobertura del Mundial por su físico.