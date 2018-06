Nueva polémica de Neymar: Thiago Silva revela que le insultó

La polémica persigue a Neymar por su actuación en el partido contra Costa Rica. No sólo por la 'lambreta' con que intentó humillar a un defensa costarricense ni por sus lágrimas al final del partido. La enésima actuación controvertida de la estrella brasileña la ha denunciado su propio compañero de equipo Thiago Silva.

En declaraciones a 'O Globo', Silva ha revelado que Neymar le insultó por, en un gesto de deportividad, haber devuelto la pelota a los jugadores costarricenses.

"Estoy triste. Hoy me decepcionó, ya que cuando devolví la pelota me insultó mucho. Tenía razón, le habían dado mucha cera. Pero por aquel balón no íbamos a ganar", relató el capitán, que considera a Neymar su "hermano menor".