Saúl: "Lopetegui merecía seguir con nosotros"

Saúl Ñíguez no ha jugado aún ni un solo minuto de Mundial. Podría ser, sin embargo, una de las novedades en el once de España ante Marruecos en el tercer y último partido del grupo. Con un punto le basta a la selección española para colarse en los octavos de final del Mundial. Y justo ahora, que estaban empezando a apagarse las secuelas del terremoto en 'La Roja' con el cambio de seleccionador (Hierro por Lopetegui), el centrocampista del Atlético de Madrid ha alterado esa calma. "Lopetegui se merecía seguir con nosotros", ha declarado el jugador, de 23 años, a Televisión Española.

"Fue algo sorprendente, creo que la decisión, a pesar de que puedas tener tus motivos y tener tus razones, nosotros los jugadores no entramos, no fue el momento adecuado a tan solo dos días de empezar el Mundial", ha recordado Saúl, explicando que "Julen se merecía seguir tras llevar dos años preparando el Mundial con nosotros". Falta saber ahora si Hierro dará algún minuto al centrocampista rojiblanco en este choque contra Marruecos.

"No me gustó lo de Lopetegui, es repestable pero teníamos un gran proyecto con él" (Saúl)

No se ha quedado solo en esa frase sino que también ha querido mostrar su malestar. "No me gustó lo de Lopetegui, es respetable pero teníamos una gran proyecto con él", ha dicho el jugador del Atlético. "Echarlo fue decisión de Rubiales y hay que entenderlo, gran parte de que estemos aquí es gracias a Julen", ha añadido.