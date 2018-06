El tremendo palo de Maradona a Sampaoli

Veinticuatro horas le dio de margen Diego Armando Maradona a Jorge Sampaoli. Si poco después de producirse la debacle ante Croacia comentó que estaba hundido y no era el momento de sacar revanchas ni reproches, el viernes por la noche ya estaba más por la labor de volver a atizar al seleccionador argentino, lo que ha hecho desde el primer día que llegó al cargo.

"Tengo una rabia que no se puede transmitir y una bronca interior muy grande porque el que vistió esa camiseta no puede ver que Argentina sea vapuleada por un equipo croata que no es Alemania, no es Brasil, no es Holanda, no es España... Hay que decir la verdad", explicó el exfutbolista en el programa 'De la mano del Diez', de Telesur.

Sin solución para nada



El astro, que está viviendo con la máxima intensidad los partidos de argentina en Rusia, culpó directamente al presidente de la asociación de fútbol argentino, Claudio ‘chiqui’ Tapia. "La AFA está dirigida por gente que no sabe nada de fútbol, lo que derivó en improvisaciones y falta de planificación que han dejado a la selección a la deriva". También habló de "falta de huevos" en el vestuario de una selección sin alma.

"Si ayer en el vestuario no hubo piñas es porque no tenemos huevos". Firma Diego Armando Maradona. pic.twitter.com/zPEpp0GToJ — Damian Rancez (@DamianRancez1) 23 de junio de 2018

Pero el objetivo principal de su intervención era destrozar a Sampaoli, que no ha sabido dar con la tecla correcta en los 13 partidos que lleva al frente de la selección. "La gente creía que iba a resolver nuestros males con computadoras, drones, 14 ayudantes y 25 sparrings. Ahora vemos que Argentina no sabe a qué juega, no tiene solución para nada. Contra Croacia no creó una pared, no ganó las espaldas, no tuvo la pelota...", criticó.

La soledad de Messi

El campeón del mundo en México 1986 sabe bien lo que es la soledad del genio rodeado de obreros de dudoso talento. Por eso quizá echó un cable a Messi en un ambiente complicado para el azulgrana. "Leo jugó como pudo. Es difícil resolver los problemas de los compañeros".

El triunfo de Nigeria sobre Islandia es la única alegría que se han llevado los argentinos esta semana. Esa victoria deja a Argentina con opciones muy reales de clasificarse para los octavos si vencen a los africanos el próximo martes en San Petersburgo.

#Maradona: Es un problema de equipo, Messi jugó como tuvo que jugar, es difícil resolver los problemas de los compañeros.#DeLaManoDelDiez #teleSUResMundial pic.twitter.com/7Z8VV1Xvog — De la mano del Diez (@DeLaManodelDiez) 23 de junio de 2018

Cambio en la portería



Sampaoli se sentará en el banquillo en contra de algunas informaciones que llegaron a apuntar a un posible motín del vestuario para colocar a Jorge Burruchaga. El técnico medita cinco cambios en el once, empezando por la portería, en la que podría entrar Franco Armani en lugar del desacertado Caballero, que también se llevó un buen zasca de Maradona, aunque matizado.

"Willy hizo un desastre mundial, pero la culpa es pura y exclusivamente del técnico por llamarlo". 'El Pelusa' recordó que Caballero apenas ha tenido minutos esta temporada en el Chelsea -solo ha jugado tres partidos en la Premier- mientras Armani ha completado una excelente campaña en River Plate.

Aún así, no se descarta que el elegido finalmente sea Nahuel Guzmán, el portero de Tigres de 32 años, que entró en la convocatoria a última hora para sustituir al lesionado Sergio Romero, titular en los dos últimos mundiales.