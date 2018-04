500 dones que fan Castelló, el domingo 15 de abril

En Castellón hay miles de mujeres que hacen posible que esta provincia se levante cada mañana y siga avanzando. Muchas conocidas, aquí y más allá de estas fronteras, otras son personas anónimas que desempeñan una labor crucial en las ciudades y pueblos castellonenses, que demasiadas veces pasa desapercibida.

Con 500 dones que fan Castelló el periódico Mediterráneo quiere hacer un poco de justicia con ellas, con las que protagonizan la publicación y con todas las mujeres que sin aparecer en estas páginas son vitales para los planes provinciales de presente y futuro.

Realizar un trabajo de estas características no es sencillo, porque en todo momento desde el rotativo somos conscientes de que muchas protagonistas se iban a quedar fuera. Pero lo que se pretende con esta relación de nombres no es decir cuáles son más importantes que el resto, sino dar visibilidad a una realidad, aunque sea de manera parcial: hay muchas más mujeres emprendedoras, luchadoras, solidarias, que investigan para mejorar el día a día, para formar, para alimentar las inquietudes culturales, para superar nuevas metas deportivas de las que se llega a ser consciente. De ahí que el diario quiere abrir este escaparate a una realidad de la que todos deben ser conscientes y por la que hay que seguir luchando. Porque las mujeres no son el sector débil de la sociedad, aunque a menudo estén situadas en un plano de inferioridad que no se corresponde con sus méritos.

GRATIS EL DOMINGO 15

Los lectores que consigan uno de los ejemplares que se distribuirán gratuitamente con el periódico el domingo, 15 de abril, encontrarán a mujeres conocidas y otras que no lo son tanto. Mujeres que se representan a sí mismas, pero a su vez a todas aquellas que forman parte del sector al que pertenecen.