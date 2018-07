El Bus de la Llengua arriba a Vinaròs després de passar per Morella

La campanya Sempre teua. La teua llengua arriba a la província de Castelló. El recorregut d'aquest peculiar vehicle per a la promoció de l'ús del valencià es va iniciar el 7 de juliol, a Morella, i hui dimarts, 10 de juliol, es deté en la plaça parroquial de Vinaròs, on romandrà fins demà i preveu rebre tant als alumnes de l'escola d'estiu l’Illa com al públic en general.

El dilluns 16 la seua destinació serà el poliesportiu de Benicarló, mentre que del 17 al 19 podran conéixer-ho veïns i turistes de Peníscola. Del 20 al 23 pararà a Orpesa i del 24 al 27, a Benicàssim.

Entre els al·licients que ofereix, es troben tallers que finalitzen amb proves. Els guanyadors de cadascuna d'elles rebran recompenses, com una bossa de roba o una samarreta, entre uns altres.

Fonts de la Generalitat valenciana ressalten que amb aquest tipus d'iniciatives pretenen incrementar l'índex de parlants del valencià i els usos actuals entre els mateixos i, al seu torn, reforçar el seu prestigi social. Així mateix, aquest projecte té per objectiu que el conjunt de la població se senta orgullosa de disposar d'aquesta arrel cultural.

FINS AL 2019

Per a aconseguir aquesta meta, el bus circularà fins a la primavera del pròxim any de nord a sud del territori.

En concret, en el que resta d'exercici visitarà 77 municipis i en el 2019 estarà en 29 més. Des de la Conselleria d'Educació matisen que el disseny del recorregut deixa algun buit perquè aquest vehicle puga romandre en algunes localitats fora de l'agenda amb motiu d'algun tipus de celebració rellevant.