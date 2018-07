Sempre teua, la llengua de tots

Sempre teua. La teua Llengua’ posa èmfasi en el poder de les paraules per a recordar que el valencià és de totes i tots i un generador d’oportunitats.El conseller Vicent Marzà i el director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Rubén Trenzano, van presentar recentment la campanya de promoció del valencià de la Generalitat ‘Sempre teua. La teua llengua’.

Per a dissenyar ‘Sempre teua. La teua llengua’ s’han tingut en compte les conclusions que es deriven de l’última enquesta sobre ús del valencià feta per la Generalitat l’any 2015, en la qual s’explicitava que el 85 % de la població valenciana diu que el valencià s’hauria d’usar igual o més que en l’actualitat. Així mateix, es concloïa que l’ús del valencià en les relacions de treball continua sent escàs, així com en les grans superfícies comercials i en les grans poblacions valencianes.

Llengües propies

«‘Sempre teua. La teua llengua’ té com a intenció fer pensar, generar conversa sobre aquest tema, que la gent en parle des de l’experiència personal que té cadascú amb el valencià», ha comentat Vicent Marzà, i ha continuat: «La nostra llengua la potenciem igual com cuiden les seues llengües pròpies la resta de territoris de l’Estat. Cosa que abans no passava».

Segons el director general de Política Lingüística: «Aquesta xifra tan elevada de població que reclama més valencià en el seu entorn demostra que la gent té ganes de veure normalitzada la nostra llengua allà on va. És per això que amb aquesta campanya visualitzem la llengua i animem els valencianoparlants que no es convertisquen en ‘valencianocallants’ quan ixen de casa. També es pretén que el missatge cale en les persones castellanoparlants perquè perden la por i la vergonya a llançar-se a parlar en valencià», segons Trenzano.

La campanya ix al carrer i parla a la gent per mitjà de frases suggeridores a manera de cartells a les quatre grans ciutats valencianes, València, Alacant, Elx i Castelló, i a les estacions de rodalia de diverses poblacions, així com per mitjà de missatges en premsa escrita i digital, i de falques de ràdio.

Durant la fase d’expectativa s’ha arribat a més de cinquanta mil ‘m’agrada’ en Instagram des del perfil , i una audiència que ha arribat, només en aquesta xarxa, a quasi un milió i mig de persones.

‘Influencers’

Els ‘influencers’ valencians que hi han participat tenen una mitjana de seguidors en Instagram d’entre 50.000 i 80.000, i alguns en tenen més de 200.000. S’han buscat persones de tot el territori: Castelló, València, Alacant, Sueca, Elx, l’Eliana, Crevillent, Xàtiva, Moncada, Altea o Sagunt; així com perfils molt diversos: estudiants, mestres, advocats, models, fotògrafs, arquitectes, etc.