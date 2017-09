10 datos curiosos sobre el correo electrónico

Cada día se intercambian más de 320.000 millones de correos electrónicos en todo el mundo. Con aproximadamente 2.800 millones de usuarios y más de 4.500 millones de direcciones de correo, el 'e-mail' es sin duda uno de los canales de comunicación y de intercambio de información más extendidos del planeta.

En el contexto del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, que se celebró el pasado 17 de mayo, no está de más saber que la primera dirección 'e-mail' de la historia fue 'tomlinson@bbn-tenexa', como revela eEvidence, la empresa catalana que se dedica a crear un certificado digital del contenido, envío y momento de entrega de un correo electrónico.

1. EL PRIMER 'E-MAIL'

La dirección tomlinson@bbn-tenexa es la que Ray Tomlison, fallecido 'padre' del correo electrónico, utilizó para enviar sus primeros mensajes. Si bien las extensiones ".com" o ".es" aún tardarían en llegar, se considera que esta fue la primera dirección de 'e-mail' tal y como las conocemos en la actualidad.



2. ¿DE DÓNDE VIENE LA @?

Otro dato curioso corresponde al origen de la arroba, el símbolo que se utiliza en las direcciones 'e-mail'. El símbolo "@","at" en inglés, equivale a la representación del latín "ad" o "junto a". Sin embargo, sus primeros usos documentados son como abreviación española y portuguesa de "arroba", una unidad de masa y de volumen, que en alfarería servía de base para la fabricación de recipientes para el vino y el aceite.

3. MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS

Una de las dudas más extendidas entre los usuarios de correos electrónicos es si las direcciones 'e-mail' distinguen mayúsculas y minúsculas. Una dirección de correo electrónico tiene dos partes: la parte local y el dominio de internet, separadas por una "@". Los dominios de internet no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, por lo que no importa si se escribe "@EMPRESA.COM" o "@empresa.com".

No ocurre necesariamente lo mismo con la parte local de la dirección, en donde técnicamente sí existe la posibilidad de distinguirlas. De todas formas no es algo común, de modo que no suele haber problemas a la hora de escribir tanto a "Juan.Nadie@" como a "juan.nadie@".

4. ENCRIPTADO Y CERTIFICADO

Otra duda frecuente es la diferencia entre un 'e-mail encriptado y uno certificado. En el primer caso se protege el contenido ante ojos indiscretos, mientras que en el segundo el usuario se asegura de poder acreditar ante terceros su envío.



5. EL TAMAÑO DE LOS ADJUNTOS

El límite en el tamaño de los adjuntos en un 'e-mail' también es una cuestión interesante. Técnicamente nada impide intercambiar 'gigabytes' de datos por 'e-mail', pero el servicio no se pensó para este propósito, y los proveedores de correo optan por establecer un límite en el tamaño de los 'e-mails' que envían o aceptan. En esta línea, el tamaño máximo más extendido es de entre 20 y 25 'megabytes'.

6. CONTRASEÑAS SEGURAS

La firma eEvidence remarca la importancia de una buena contraseña. En las cuentas de 'e-mail' quedan guardados con frecuencia datos y referencias importantes del día a día, por lo que para evitar un robo de datos o incluso una usurpación de identidad es imprescindible utilizar un clave que ofrezca garantías. Por ello, como mínimo la contraseña debería tener un mínimo de 10 caracteres, que incluyan letras mayúsculas, minúsculas, números y algún carácter especial.

7. VALOR LEGAL

La compañía eEvidence indica también el valor probatorio que tiene un correo electrónico. El 'e-mail', por sí mismo, no tiene valor probatorio cuando una de las partes cuestiona haberlo recibido. Para que un correo tenga fuerza legal es necesario poder acreditar tres hechos fundamentales: el receptor, el contenido y el momento de la entrega. Es aquí donde entra en juego la importancia de que sea un tercero quien certifique ese envío.

8. EL MALDITO ‘SPAM’

Siempre que el proveedor de correo realice su actividad de forma profesional, respetando las buenas prácticas en el envío de 'e-mails', y con direcciones IP desde las que entrega con una alta reputación, no debería encontrarse ningún problema, y el correo no debería ser considerado 'spam' o correo basura, ese tipo de mensajes no solicitados, generalmente publicitarios y provenientes de remitentes desconocidos.



9. CORREOS PARA VARIOS DESTINATARIOS

Otro elemento a destacar es la copia oculta y cómo hacer buen uso de ella. A la hora de enviar un mismo mensaje a muchos contactos, se recomienda utilizar el envío en copia oculta (CCO) siempre que sea posible. Con ello se evita que las posibles respuestas lleguen a todos los destinatarios y, de paso, ayuda a proteger la privacidad de las direcciones de los mismos.



10. REVISAR LA ORTOGRAFIA

La última recomendación es tan evidente como de sentido común: leer y releer los correos un par de veces antes de enviarlo. Es sorprendente la cantidad de 'e-mails' que se envían con errores gramaticales y ortográficos, además de otros sin algunas palabras que pueden dejar sin sentido mensajes enteros. Para evitar tener que reenviar un mensaje, o arrepentirse de haberlo hecho, merece la pena hacer al menos una revisión antes de pulsar el botón de 'enviar'.