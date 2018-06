8 secretos que los trabajadores de Primark no quieren que sepas

Los secretos que esconde Primark son inabarcables y su varita mágica para convertir en viral prendas muy originales es la más buscada del mercado. La compañía irlandesa de moda low cost, propiedad de los británicos AB Foods, ha cerrado su último ejercicio con un crecimiento del 19%, hasta superar los 7.000 millones de libras. Además, Primark continúa apostando por España. La compañía prepara la apertura de su segunda mayor tienda en el país, en Sevilla, que tendrá una superficie de 8.000 metros cuadrados.

La youtuber ha desempolvado los secretos mejor guardados por los trabajadores de Primark y muchos te dejarán con la boca abierta.

1. Los cajeros eligen la voz para llamar a los clientes. Cuando un comprador de Primark llega a la línea de pago, una voz le indica el número de la caja que está disponible: "caja número dos", "caja número 10"... Esa voz no siempre en la misma y varía según el cajero sea hombre o mujer. Al cuadrar la caja, el cajero elige si la voz será masculina o femenina. ¿Lo habías notad0?

2. Los trabajadores de Primark no tienen descuento. ¿Pensabas que por trabajar en Primark la ropa te saldría más barata todavía? Error. Los trabajadores de las tiendas no tienen descuentos (aunque sí hacen algunos trucos que veremos más adelante para quedarse con las prendas que ellos quieren antes de que se agoten). Eso sí, en Navidad la empresa les ofrece un descuento del 10% en sus compras.

3. En Primark no te regalan los artículos con tara. Por supuesto que no te los regalan. Pero si encuentras algún producto o prenda con defecto, tendrás un 10% de descuento.

4. En Primark tienen un libro de personas "non gratas". Ni se te ocurra hacer una broma de mal gusto en Primark. Los amigos de lo ajeno y personas problemáticas están fichadas en Primark y sus caras aparecen en un libro al que tienen acceso los trabajadores. En cuanto lo fichan, avisan a seguridad.

5. No pierdas el tiempo preguntándole a un trabajador lo que hay en las cajas de almacén. El almacén de Primark es enorme, pero cuando decimos enorme, es gigantesco y allí hay cientos de cajas con producto. Es inútil preguntarle a un trabajador de Primark si puede buscar una talla o un producto en almacén, porque por lo general, no sabe lo que hay en esas cajas sin abrir.

6. Las perchas no siempre coinciden con las tallas. No te confíes de las tallas que vienen en las perchas. No siempre coinciden, por eso es muy importante que las revises y compruebes las etiquetas antes de pagar.

7. ¿Cómo les da tiempo a los trabajadores de Primark a comprar sus prendas durante el braek de descanso? Los trabajadores de Primark tienen un truco bastante extendido para hacer sus compras durante el tiempo de descanso. Primero, seleccionan lo que quieren comprar y lo cuelgan en algunos burros apartados o con poca visibilidad. En el momento que pueden compran, buscan esos artículos separados y los pagan (sin descuento) en caja. ¿Qué esconderán? Serán verdaderos tesoros.

8. Avisa a un encargado. ¿Por qué tardan tanto los trabajadores cuando tienen que ir a almacén? No solo porque el almacén es enorme, si no porque siempre necesitan autorización de un superior y eso dilata los tiempos.