Un agente de la Guardia Civil arrasa en Twitter por su atractivo

La Guardia Civil ha publicado un tuit con la voluntad de concienciar a la ciudadanía y humanizar a sus agentes. "Aunque por fuera nos veas vestidos de uniforme, por dentro no somos diferentes a ti. Trabajamos por tu libertad y seguridad. Si nos necesitas, llama al 062", se puede leer en la publicación que ha difundido en internet.

Aunque por fuera nos veas vestidos de uniforme por dentro no somos diferentes a ti



Trabajamos por tu libertad y seguridad



Si nos necesitas llama📞 062 pic.twitter.com/SxkA9JgG3m — Guardia Civil (@guardiacivil) 15 de abril de 2018

La iniciativa de la Benemérita no ha tardado en causar furor en Twitter, aunque por motivos que quizás no se esperaban. El auténtico éxito, la baza fundamental de los más de 4.500 Me gustas y 300 comentarios que ha tenido el tuit en menos de 24 horas, ha sido la imagen del supuesto agente que acompañaba la publicación.

El joven guardia civil, visiblemente musculoso, con la mirada perdida en el horizonte y barbita recortada, ha cautivado especialmente a las usuarias femeninas de dicha red social, que han asegurado que "se dejarían multar" o que incluso "llevarían explosivos encima" con tal de que las cacheasen. Y hay un hombre que asegura que su mujer está "to'loca queriendo llamar al 062". Los comentarios confluían en una sola idea: ¡Viva la Guardia Civil!

Que hay que hacer para que te detenga uno de estos?😂😂 — Vanesa Chamo (@ChamoVanesa) 15 de abril de 2018

No podíais poner al feo, no. Tenéis que poner a este maromo que tengo a mi mujer to’loca queriendo llamar al 062 — Escabechao (@escabechao) 15 de abril de 2018

Yo no he podido fijarme en ningún uniforme, qué uniforme??? 😍😍😍 — De ida y revuelta (@Deidayrevuelta) 15 de abril de 2018