Alcaldes de todo el mundo expresan su apoyo a la manifestación de Barcelona

La manifestación de Barcelona contra el terrorismo al grito de #Notincpor traspasa fronteras. Los alcaldes de París, Londres, Bruselas, Nueva York o Madrid son algunos de los que, a través de Twitter y con el 'hashtag' #Citiesforpeace (Ciudades por la paz) han expresado en las últimas horas su solidaridad con las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils y su repulsa al terror que quiere imponer el yihadismo.

Una de las más activas ha sido la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. "Los barceloneses se manifestarán para decir 'no' al terrorismo. Con los alcaldes de todo el mundo, estamos a su lado", se lee en su tuit.

Demain, les Barcelonais marcheront pour dire non au terrorisme. Avec les maires du monde entier, nous sommes à leurs côtés. #CitiesForPeace pic.twitter.com/B7EAzTyqUI — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 25 de agosto de 2017

Tras ella, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que, aunque estará este sábado en la manifestación de Barcelona, también ha colgado un mensaje con vídeo en Twitter. "Estaremos de pie con vosotros. Si Barcelona no tiene miedo, Madrid no tenim por", ha escrito Carmena.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, otra ciudad que ha sufrido el terror yihadista, ha señalado que "Londres está al lado de Barcelona en el recuerdo de las víctimas de los atentados". Sadiq Khan subraya en su tuit; con el 'hashtag' #WeAreNotAfraid (No tenemos miedo) que "aquellos que busquen instalar el miedo y la división con actos cobardes de violencia fracasarán. Nuestros ciudadanos no serán ni atemorizados ni divididos".

London stands with Barcelona as we remember and honour the victims of last week’s terrorist attacks #WeAreNotAfraid #CitiesforPeace pic.twitter.com/2dACDeOX8i — Mayor of London (@MayorofLondon) 25 de agosto de 2017

Otra ciudad golpeada por el terrorismo yihadista es Bruselas. Su alcalde, Philippe Close, ha destacado que "Bruselas está al lado de Barcelona, juntos somos más fuertes". En su tuit, con mención a Ada Colau, ha añadido el 'hashtag' #Notincpor.

Desde Estados Unidos, los alcaldes de Nueva York, Bill de Blasio, y Boston, Marty Walsh, ciudades ambas que han sufrido el 11-S la primera, y el atentado en el maratón de Boston la segunda, también se han sumado a la campaña #CitiesForPeace. De Blasio ha escrito en un tuit que "los ciudadanos de Barcelona han mostrado al mundo una increíble fortaleza ante un atentado terrible. Nueva York está con vosotros".

The people of Barcelona are showing the world amazing strength in the face of a terrible attack. New York stands with you. #CitiesForPeace — Bill de Blasio (@NYCMayor) 25 de agosto de 2017

Y Walsh ha colgado un mensaje en vídeo dirigido a "nuestra ciudad hermana, Barcelona". "Barcelona, mientras la ciudad empieza a recuperarse, espero que encontréis aún más fuerza los unos en los otros".

#Barcelona : As your city begins to heal, I hope you find even greater strength in one another. #CitiesForPeace https://t.co/taahEwiuFS — Mayor Marty Walsh (@marty_walsh) 25 de agosto de 2017

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, les ha agradecido a todos las muestras de apoyo.