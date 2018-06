Animales frescos y bien alimentados ante el calor del verano

El verano es un tiempo para disfrutar con amigos, familia, pero también con otros compañeros que en muchas ocasiones son la alegría de la casa: los animales. Llegan las vacaciones y las primeras preguntas que surgen son: ¿Qué vamos a hacer con el perro/gato?, ¿Necesitamos comprarle algo para que no sufra tanto el calor?

Al igual que los humanos, los animales nota la subida sustancial de las temperaturas durante estos, notándose cambios en sus modos de comportamiento, según advierten expertos de la WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza). La hidratación y ajustar la alimentación a esos 32-35º constantes en julio, agosto y parte de septiembre en la Península resulta fundamental para ellos también puedan disfrutar de esta época estival. Estos cambios requieren de un desembolso económico considerable pero buykers.com/es con su cupón zooplus ofrecen descuentos considerables.

Comidas húmedas

En los mercados están disponibles una gran selección de alimentos en lata, ideales para su cómodo transporte, para los perros. Fabricantes como Rocco, Animonda, Naturediet y Terra Canis ofertan también bolsas y tarrinas en diferentes versiones, tamaños para todas las razas y edades. Los clientes tienen a su disposición comida que no incluye cereales, como por ejemplos las latas Taste of The Wild de Zooplus o veterinaria como la marca Hill’s Prescrption Diet.

Esta les aporta una gran cantidad de nutrientes además de tener un sabor irresistible. Según diversos estudios, contienen innumerables beneficios para mejorar la hidratación del can además de un alto contenido en proteínas para contribuir a su salud muscular.

Higiene y cortapelos

El aseo diario del animal es vital para la prevención de enfermedades infecciosas más en esta época del año. Para evitar que se contagie por los parásitos que brotan en jardines y parques que afloran en estos meses (pulgas, garrapatas) es primordial disponer de cepillos, peines, máquinas cortapelo y antiparásitos.

Accesorios

Para que el disfrute sea máximo, también es cuasi necesario hacerse con una selección de accesorios útil para esta época del año. Desde casetas plegables, de diferentes tamaños, ventiladas y con un cojín para el descanso dentro y fuera de casa, pasando por la manta refrigerante Keep Cool para que disfrute de una superficie fresca hasta piscinas con plástico resistente, con paredes reforzadas y base antideslizante para que ellos también se puedan dar un chapuzón son algunos de las novedades de esta temporada. Y es que el calor no tiene que ser un impedimento para un goce y disfrute en compañía de sus dueños, como un miembro de la familia más.