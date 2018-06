Atresmedia renueva 'El Chiringuito': repasamos sus momentazos de la temporada

Josep Pedrerol ha renovado este jueves su contrato con Atresmedia para las dos próximas temporadas. El periodista continuará al frente de ‘Jugones' en laSexta y ‘El chiringuito de jugones’ en Mega. La tertulia deportiva atraviesa actualmente su mejor temporada con un 4,5% de share y 245.000 espectadores. En junio, ese dato se eleva hasta un 5,3% y 284.000. En las siguientes líneas, repasamos algunos de los momentazos del espacio capitaneado por Pedrerol en lo que llevamos de año.

Los enfrentamientos, un clásico de 'El Chiringuito'

¿Qué sería 'El Chiringuito' sin los encontronazos entre sus tertulianos? Aunque es normal que los colaboradores televisivos defiendan sus posiciones, lo cierto es que los del espacio de Atresmedia llegan a niveles extremos. Y uno de ellos es Tomás Roncero, que por un motivo u otro, siempre suele copar numerosos titulares por sus intervenciones en el programa.

Los rumores del fichaje de Neymar por el Real Madrid fueron el detonante de un enfrentamiento entre Roncero y Pedrerol. El presentador bromeó después de que el colaborador se mostrara reacio a la posible llegada del brasileño a su equipo: "Coincides con todos los culés. No quieres que fiche por el Madrid (...) Estamos ante algo histórico: Roncero ha conectado con el sentimiento barcelonista". Sin embargo, a Roncero no le hizo ninguna gracia y, muy alterado, le espetó: "Puedes utilizar todas las artimañas, porque quieres que venga. Vas a quedar muy bien con la planta noble. Pero a mi ventanilla luego no me llames. A ti te van a llamar, porque eres culé".

Otra de las 'peleas' más sonadas de los últimos meses la protagonizaron Paco Buyo y Lobo Carrasco. El propio Pedrerol tuvo que intervenir para calmar los ánimos. En pleno debate sobre una falta, Buyo lanzó una pullita a Carrasco que le sentó fatal al exjugador del Barça: "Tú no tirabas faltas". Unas palabras que incendiaron al tertuliano, que se levantó de su asiento y comenzó a elevar el tono de voz: "¡Cállate ya por favor! De eso no hables más, no te lo voy a consentir más, porque eras un gran portero y no voy a manchar tu carrera. Es la última noche, no te lo consiento más".

Los colaboradores, por los suelos

No todo en 'El Chiringuito' son gritos y desencuentros, las risas también son muy habituales en el plató del espacio deportivo. ¿Y hay algo más gracioso que las caídas en los platós de televisión? En mayo, Juanma Rodríguez protagonizó un momentazo al acabar por los suelos, literalmente, después de perder el equilibrio al intentar sentarse junto al resto de sus compañeros. El vídeo habla por sí solo:

Curiosamente, unos días antes, Cristóbal Soria también sufrió una divertida caída. Cuando intentaba coger una botella de agua, acabó tirado en el suelo del plató mientras el resto de colaboradores no daba crédito, pensando que habría sufrido un mareo. El propio Pedrerol se levantó corriendo para reincorporar a su tertuliano.

Fermín, toda una estrella

La redacción de 'El Chiringuito' también ha regalado algunos de los mayores momentazos del programa. Uno de los máximos responsables es Fermín Canas, que se ha ganado el cariño de los espectadores por sus despistes y meteduras de pata. El propio Pedrerol se ha encargado en más de una ocasión de poner contra las cuerdas al periodista, que ya es todo un icono del programa.

Los sentimientos se magnifican

Como si de la casa de 'Gran Hermano' se tratara, los sentimientos también se magnifican en 'El Chirignuito'. El pasado 21 de abril, Cristóbal Soria vivió una de sus peores noches en el espacio de Mega. Después de la goleada del Barça al Sevilla, el colaborador entró en plató completamente hundido tras ver cómo perdía su equipo la final de la Copa del Rey. "Qué vergüenza he pasado hoy", reconocía ante las cámaras de Mega. A continuación, con el himno del Sevilla de fondo, el tertuliano se derrumbó por completo y comenzó a llorar desconsoladamente antes de abandonar el estudio.

"¿Dónde está CR7?"

En mayo, Josep Pedrerol realizó una entrevista a Cristiano Ronaldo que dejó una sorprendente anécdota. Al finalizar la conversación, el jugador del Real Madrid se quitó el micro mientras comenzó a entonar uno de los cánticos popularizados por Cristóbal Soria para mofarse del equipo blanco: "¿Dónde está CR7?". Al ver este momentazo, el sevillista se quedó sin palabras y estalló en carcajadas. "No me lo esperaba", aseguró.

El 'regalo' de Leonardo Dantés

Entre la audiencia habitual de 'El Chiringuito' se encuentra Leonardo Dantés, que hace unas semanas hizo llegar al programa un nuevo tema dedicado al programa de Pedrerol. Una indescriptible ranchera que dejó sin palabras a los colaboradores. Sus caras, un poema.