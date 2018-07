La batalla de sexos llega a Fortnite, el juego de moda

La batalla de géneros ha llegado al juego de moda. Fortnite ha generado un amplio debate sobre la presencia de mujeres en este juego a raíz de numerosos comentarios en redes sociales donde ellos se quejan de que están bajando el nivel del juego. Algo bastante habitual en el mundo de los videojuegos, donde el machismo es la tónica general en las competiciones, pero que ahora se ha magnificado con su versión móvil, de acceso gratuito y donde las cifras estiman que casi la mitad de los usuarios son mujeres.

En el formato de Battle Royale, cien personajes caen en una isla y solo puede quedar uno. Una especie de 'Los juegos del hambre' online y magnificado con decenas de jugadores que deben utilizar armas y construirse fuertes. Y se trata del primer juego de masas donde ellas también disparan, aunque después reciban alguna que otra bala en forma de machismo.

Según datos de Bloomberg, es el primero en llegar al millón de dólares gracias al impulso de las mujeres, cifras a las que ni de lejos llegan la competencia con 'Call of Duty' o 'Grand Theft Auto'.

Todo comenzó con un artículo del portal Kotaku. En él, se exponía que el libre acceso al juego a través del móvil estaba suponiendo un incremento inusual de usuarias, llegando a ser un 46% de los presentes. Ante este desembarco de mujeres en un mundo muy masculino, saltaron las alertas del machismo.

En miles de comentarios en redes sociales, ellos reaccionaron expresando que no se trataba del "verdadero" Fortnite, sino una versión más light, acusando además a las chicas de que el nivel del juego bajara. Mientras tanto, ellas se empoderaban y dejaban de lado la 'excusa' de que estos juegos suelen ser identificados con un mundo muy masculino o que no tenían acceso a la videoconsola en casa, ocupada por hermanos o novios. Otras lo tienen claro: “Los chicos tienen miedo de que juguemos mejor que ellos. Cuidado”.

Pensado para el formato de youtubers, su éxito se expandió con un macroevento protagonizado por ElRubius y otros cien usuarios de gran influencia que consiguieron congregar a 42 millones de personas. Solo el youtuber más famoso del mundo batió el récord del evento en directo más seguido de la plataforma, con más de un millón de seguidores en el momento. Entre los presentes, minoría, pero algunas youtubers.

La 'sorpresa' para ellos es que la primera ronda del torneo la ganó una mujer, Dannyancat. Y claro, los usuarios comenzaron a llamarla de todo. De hecho, le llenaron los comentarios con penes dibujados con códigos ASCII.

Yo espero con ansias a que Rubius haga un video sobre la ola de mierda que salió por la victoria de la chavala cuyo nombre no he visto en ningún lado.

¿POR QUÉ JUEGAN MÁS MUJERES?

Uno de los motivos principales que ha atraído a las mujeres es la elección igualitaria del avatar, algo nada habitual. 39 de los 111 personajes recogidos en Orcz.com son mujeres. Call of Duty, por ejemplo, solo ofrece dos mujeres. Una cuestión básica de identificación o representación que se ha convertido en un problema en algunas cuestiones. Las usuarias coinciden en que cuando ven que tu personaje es femenino, los chicos te ayudan en una especie de paternalismo. Pero, atención, el avatar es automático y puede ser femenino aunque el jugador sea un chico, por lo que algunos ya están pidiendo que el cambio deje de ser de pago.

Con todo esto, las críticas en redes sociales no cesan, pese a que muestren los mismos méritos.

Hoy me ha dicho un chico que no entiende porque me dedico a jugar al Fortnite si las mujeres no tenemos futuro en esto.

Os juro que me han dado ganas de llorar y no sé si porque a dia de hoy se siga teniendo esta mentalidad o pensar que igual puede que tenga razón.