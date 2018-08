El bonito relato que recuerda que las abuelas no están para siempre: 'Hay que cuidarlas y disfrutarlas'

Las mañanas de tertulia con las abuelas dan para muchas anécdotas y así lo ha narrado @JuanitoLibritos en un hilo en Twitter donde pone de manifiesto la necesidad de querer a las personas mayores. Y querer además con mucho humor.

Me meo porque he salido a desayunar con mi abuela y había que vernos a las dos tullidas abriéndonos paso por Torremolinos: yo, tuerta perdida, agarrándome a las farolas; ella, coja y sorda, haciendo derrapes con el andador. Un cuadro barroco.

La abuela se sienta en la mesa y pide seis churros. Seis. Porque para qué cuidar la dieta si la vida está para disfrutarla. Pero hay que tener algo de disimulo, y la estrategia está muy clara:

Una vez que se hace la ofendida, empieza la 'Operación Solidaridad'. Oye, que yo no puedo con tanto y a ti te vendrían bien un par de churritos.

Y ya en plena tertulia, entre churro y churro, se acuerda de llamar a la Remedios, 'la Patasgordas'.

Pues casi me meo pq saca el móvil y me dice que le busque el teléfono de “la Remedios, la Patasgordas”. Y yo me pongo a buscarlo en su agenda del móvil y me dice: “NO, AHÍ SOLO TENGO LOS TELÉFONOS URGENTES. LOS DE LAS VECINAS LOS TENGO EN ESTA AGENDA” y saca una agenda naranja. pic.twitter.com/w71swAOqrW