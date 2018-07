Se busca nombre para el róver que viajará a Marte en el 2020

La agencia espacial británica ha lanzado un concurso para bautizar el róver que será lanzado a Marte en el 2020. Este róver, fabricado en Reino Unido, forma parte de la misión ExoMars de la Agencia Espacial Europea (ESA) y se encargará de estudiar la evolución del planeta y si existen condiciones para la vida.

Our #ExoMars rover needs a name! @astro_timpeake launched a competition to find the rover's name earlier today & anyone from an @esa Member State can enter. Full details: https://t.co/k8etu2WyXR pic.twitter.com/8Xf95nkoBP