El cáncer vuelve a la vida de Pau Donés

El cáncer ha vuelto a la vida del cantante de Jarabe de palo, Pau Donés, un año y medio después de anunciar su recuperación. El músico tiene un nuevo tumor, esta vez en el peritoneo. “Llevaba un año limpio. Los marcadores tumorales a 0. En los escáners no se veían tumor. El cangrejo estaba tan dormido que llegué a creer que me había curado”, explica en la web de su banda. “2017 iba a ser un año glorioso. De pronto recibo una llamada del ‘hospi’. En el último control los marcadores han subido. Me hago un TAC y escondido en el peritoneo encuentran un pequeño tumor”, añade el músico.

A pesar de las malas noticias, el cantante de 'Depende' y 'La Flaca', finalista del Català de l’Any 2016, el premio que concede EL PERIÓDICO, mantendrá todos sus planes musicales para el año en curso. "Después de darle muchas vueltas, llegué a la conclusión de que no iba a dejar que el cangrejo me volviera a apartar de la música. Me daba igual. Pasara lo que pasara, dijeran lo que dijeran, en 2017 Jarabe volvía a los escenarios", continúa Donés.

CONCIERTOS BENÉFICOS

El cantante, que ofreció varios conciertos y recaudó más de 70.000 euros para financiar un ensayo clínico del Hospital del Vall d’Hebron,retransmitió con alegría su feliz recuperación. “Superar un cáncer es un reto maravilloso. Te planteas que vas a morir y el cambio es inevitable. Ha sido un año estupendo. Me ha dado la oportunidad de recuperar mi vida como persona normal. Volver a ser padre a tope. Cuando estás de gira, todo es más complicado”, explicaba con optimismo Donés. “Me daban cinco años. El tratamiento ha funcionado. ¡Estoy limpio!”, explicaba en una entrevista concedida en agosto del 2016.