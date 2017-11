La castellonense Sorlí lleva beso de Marina y Bast, su novio trans, al Congreso

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Pueden hacer lo que les de la gana, faltaría mas, es su cuerpo y ello/as deben afrontar las consecuencias de su decisión, ahora bien , a mi que no me cueste un céntimo y espero que no tengan preferencias en las listas de espera de atención hospitalaria.